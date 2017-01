Rezept mit weniger Kalorien :  So macht man leichtere Kabiswickel

Wie viele Kalorien haben leichte Kabiswickel?

1 Portion: 280 statt 440 Kalorien (Durchschnittlicher Tagesbedarf bei einer Gewichtsreduktion Frau: 1600 kcal / Mann: 2000 kcal)

So spart man Kalorien

So wurde gespart: Mageres Hackfleisch, Grahambrötli statt Toastbrot, Wenig Öl, Tomatenpüree statt Mehl zum Binden der Sauce.

Zubereitungszeit

45 Minuten (Ruhezeit: 1 Stunde, Garzeit: 50 Minuten)

Zutaten für 4 Portionen

1 Stk. Weisskohl, roh

Salz

1 Stk. Grahambrötli

400 g Kalbshackfleisch, mager

1 Stk. Zwiebeln, roh

1 EL Olivenöl

15 g Steinpilze, getrocknet (eingeweicht)

1 Bund Petersilie, frisch

1 Stk. Hühnerei, ganz, roh, mittelgross

Pfeffer

Meersalz

Muskatnuss

Paprikapulver

1 Prise Kümmelsamen

2 Stk. Karotten, roh

2 KL Tomatenpüree, Tomatenmark

1 l Gemüsebouillon, zubereitet

Zubereitung

Grahambrötchen, Zwiebel und Petersilie feinhacken. Die eingeweichten Steinpilze leicht ausdrücken und fein schneiden. Das Hackfleisch in eine Schüssel geben. Ei, Brot, Zwiebel, Petersilie und Pilze beifügen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat, Paprika und Kümmel nach Geschmack würzen. Die Masse gründlich zu einem Fleischteig vermengen und 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

Den Strunk vom Kabis entfernen, die Blätter sorgfältig einzeln ablösen, waschen und in Salzwasser kurz blanchieren. Zum Auskühlen auf ein sauberes Tuch legen. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Den groben Teil der Blattrippen aus den Kabisblättern herausschneiden. Die Kabisblätter leicht salzen. Dann die Fleischmasse auf die Blätter verteilen und diese zu Päckchen zusammenfalten, dabei leicht ausdrücken. Die Kabiswickel in eine mit Öl ausgepinselte Gratinform legen. Die Karotten schälen und in Würfel schneiden. Tomatenpüree und Bouillon verrühren, die Karotten zugeben, kurz aufkochen lassen und zu den Kabiswickeln in die Gratinform giessen. Zugedeckt im vorgeheizten Ofen etwa 50 Minuten garen. Die Rouladen herausnehmen, anrichten und die Karotten darauf verteilen. Mit dem Schmorfond beträufeln.