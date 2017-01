Rezept mit weniger Kalorien :  So macht man leichtere Fischsuppe

Wie viele Kalorien hat die leichtere Fischsuppe?

1 Portion: 165 statt 220 Kalorien (Durchschnittlicher Tagesbedarf bei einer Gewichtsreduktion Frau: 1600 kcal / Mann: 2000 kcal)

So werden Kalorien gespart

Wenig Öl, keine Butter, weniger Kartoffeln, nur magerer Fisch.

Zubereitungszeit

30 Minuten

Zutaten für 4 Portionen

100 g Fenchel, roh

1 Zehe Knoblauch, roh

1 Zwiebel, roh

200 g Kartoffeln

1 EL Olivenöl

1 dl Weisswein, leicht, 9 Vol.%

1 l Gemüsebouillon, zubereitet

100 g Zanderfilet (ohne Haut)

100 g Forelle, Filet (ohne Haut)

2 cl Wermut,15 Vol.%

Meersalz

Pfeffer weiss, gemahlen

1 Prise Safranpulver

10 g Dill, frisch (1/2 Bund, fein gehackt)

Zubereitung

Den Fenchel in feine Streifen schneiden. Knoblauch und Zwiebel fein schneiden. Die Kartoffeln schälen und klein würfeln. Fenchel, Zwiebel und Knoblauch im Olivenöl andünsten, mit dem Weisswein ablöschen, die Bouillon und die Kartoffeln beifügen und alles 10 Minuten leicht köcheln lassen. Die Fischfilets in feine Streifen schneiden, leicht würzen und in etwas Bouillon 4 Minuten garen. Den Fischgarfond durch ein feines Sieb zur Suppe giessen. Die Suppe mit Wermut, Meersalz, Pfeffer und Safran abschmecken. Die Fischstreifen in vorgewärmte Teller geben, mit der Suppe übergiessen und mit fein gehacktem oder gezupftem Dill bestreuen.