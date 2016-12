Figur-Fallen :  Wie dick macht Tiramisu?

Wie viele Kalorien hat Tiramisu (180g)?

542 Kalorien (Durchschnittlicher Tagesbedarf bei einer Gewichtsreduktion Frau: 1600 kcal / Mann: 2000 kcal)

Dickmacher-Gefahr: Gross

Ein beliebtes Dessert auch an Weihnachten. Und weil es so fein ist, schlägt man gerne nochmals eine Portion nach. Dies ist auch nicht weiter tragisch, denn besonders an Weihnachten sollen keine Kalorien gezählt werden. Wer aber doch auf die Linie schaut, dem sollte bewusst sein, dass eine Portion Tiramisu einer Hauptmahlzeit entspricht.

So kann man Kalorien sparen

Wesentlich einsparen kann man beim Mascarpone. Dieser kann gut zur Hälfte mit Magerquark gemischt werden.

Tipp zum Abnehmen

Auch ein Quarktiramisu bestehend aus Magerquark, Halbfettquark und etwas Schlagrahm. Schmeckt herrlich und taugt ebenso für ein feines Dessert!