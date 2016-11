Figur-Fallen :  Wie dick macht Sauerkraut?

Wie viele Kalorien hat Sauerkraut?

44 Kalorien (Durchschnittlicher Tagesbedarf bei einer Gewichtsreduktion Frau: 1600 kcal / Mann: 2000 kcal)

Dickmacher-Gefahr: Klein

Sauerkraut ist nichts anderes als durch Milchsäuregärung konservierter Weisskabis. Der geschnittene Kabis wird mit 1,5 % Salz gemischt und in Gärbottiche gestampft. Im Bottich werden durch Druck und Luftabschluss die Milchsäurebakterien aktiv, die unter Freisetzung von Kohlensäure den Zucker im Kabis zu Milchsäure umwandeln. Dem Sauerkraut wird also weder Fett noch Zucker hinzugefügt, was es zu einem attraktiven und leichten Wintergemüse macht.

So kann man Kalorien sparen

Am Sauerkraut gibt es definitiv nichts zu verbessern. Wer aber auf die Kalorien schaut, der greift bei deftigen Beilagen wie Saucissons oder Speck eher sparsam zu.

Tipp zum Abnehmen

Anstelle von Saucisson schmeckt auch ein Nuss- oder Rollschinkli hervorragend zu Kartoffeln und Sauerkraut und spart ganze 45% Kalorien ein. Auch mit ein paar Wienerli können 25% der Kalorien eingespart werden. Und falls es doch Saucisson gibt, können mit einem zügigen Spaziergang von 30 Minuten 50% der Kalorien wieder verbraucht werden.