Figur-Fallen :  Wie dick macht Quinoa?

Wie viele Kalorien hat eine Portion Quinoa à 50g, roh?

175 Kalorien (Durchschnittlicher Tagesbedarf bei einer Gewichtsreduktion Frau: 1600 kcal / Mann: 2000 kcal)

Dickmacher-Gefahr: Klein

Quinoa, ein getreideähnliches Lebensmittel, ist von den Kalorien her mit anderen Getreideprodukten wie Reis vergleichbar, enthält jedoch mehr Eiweisse und Nahrungsfasern, was es zu einer interessanten Alternative zu herkömmlichem Getreide werden lässt. Mit Mass gegessen birgt Quinoa keine Dickmacher-Gefahr. Was allerdings die Dickmacher-Gefahr erhöht, sind die Beilagen, die dazu gegessen werden.

So kann man Kalorien sparen

Aufgrund des hohen Eiweiss- und Nahrungsfasergehaltes von Quinoa hält es uns länger satt. Nun aber nur noch Quinoa zu essen, wäre dennoch nicht richtig, da eine abwechslungsreiche Ernährung uns nicht nur verschiedenste Arten von Nährstoffen liefert, die unser Körper benötigt, sondern auch die Geschmackssinne erfreut.

Tipp zum Abnehmen

Mit Quinoa wird die Kohlenhydratkomponente abgedeckt. Für ein ausgewogenes Menü fehlen also noch die Eiweiss- und die Gemüsekomponente. Wer die Kalorien besser im Griff haben und länger satt bleiben möchte, sollte darauf achten, dass das Menü/der Teller zur ½ aus Gemüse, zu ¼ aus Kohlenhydraten und zu ¼ aus Eiweiss besteht.

Was ist Quinoa? Quinoa ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel der Andenvölker und wird auch Inka-Korn genannt. Es gehört zur gleichen Pflanzenfamilie wie Randen und Spinat und ist damit kein Getreide, sondern bloss getreideähnlich. Es enthält viel Eiweiss und wichtige Aminosäuren, ist glutenfrei und kann roh (vorher ein paar Stunden einweichen) oder gekocht verzehrt werden.