Zeitumstellung Wechsel zur Winterzeit verläuft in der Schweiz problemlos

BERN - BE - In der Nacht auf Sonntag hat in der Schweiz und im europäischen Ausland die Sommerzeit geendet. Die Uhren wurden um 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Das brachte die im Frühling verlorene Stunde Schlaf zurück. Bei den Bahnen gab es keine Probleme.