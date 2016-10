Wenn weibliche Stars ihr Liebesleben völlig umkrempeln :  Glücklicher mit Frau

Dominique Rinderknecht (27)

Es ist das Liebes-Outing des Jahres: In einer Videobotschaft sagten die Ex-Miss-Schweiz und Model Tamy Glauser (31, r.), dass sie «es bitzeli verliebt» sind, und bestätigten damit einen BLICK-Bericht. Rinderknecht war zuvor sechs Jahre mit Unternehmer Goek Gürsoy (36) liiert.

Elizabeth Gilbert (47)

In «Eat Pray Love» beschrieb Autorin Elizabeth Gilbert (l.) die Scheidung von ihrem Mann und die Hochzeit mit ihrer wahren Liebe Jose. Doch in diesem Frühjahr gab sie ihre Trennung bekannt: «Ich habe gemerkt, dass ich meine beste Freundin Rayya Elias nicht nur liebe, ich bin verliebt in sie.»

Cynthia Nixon (50)

In «Sex and the City» stritt sich Nixon als Miranda mit Mann Steve. Auch im wahren Leben wurde die Schauspielerin mit Männern nicht ganz glücklich. 2003 hat sie sich vom Vater ihrer beiden ersten Kinder getrennt. Nun zieht sie mit Gattin Chris­tine Marinoni (49, l.) ein weiteres Kind auf.

Anne Heche (47)

Sie war mit Komiker Steve Martin (71) zusammen – bis sich Anne Heche 1997 während Dreharbeiten in TV-Star Ellen DeGeneres (58, l.) verliebte. Die beiden waren während drei Jahren das berühmteste Lesbenpaar der Welt. Mittlerweile ist Heche wieder mit einem Mann liiert.

Kristen Stewart (26)

Mit «Twilight»-Co-Star Robert Pattinson (30) bildete Stewart das Traumpaar des jungen Hollywood. 2013 folgte die defini­tive Trennung. Im Frühling gab Stewart die Beziehung zu ihrer früheren Assistentin bekannt. Inzwischen hat sie zu Sängerin St. Vincent (34) gewechselt.

Maria Bello (49)

Für ihr Outing wählte Schauspielerin Maria Bello 2013 einen unkonventionellen Weg: In den «New York Times» schrieb sie einen Artikel, wie man seinem Kind erklärt, dass man homosexuell ist. Bello hat einen 15-jährigen Sohn. Dieses Jahr trennte sie sich von Clare Munn (43) und zeigte sich zuletzt innig mit Komikerin Sandra Bernhard (61, r.).