Während die Dschungelcamper Känguruh-Hoden und Würmer essen müssen :  Ihre Begleiter baden im Luxus

Das Leben kann manchmal ganz schön fies und ungerecht sein! Vor allem für die RTL-Dschungelcamp-Kandidaten. Während sie im Urwald hausen, Kanguruh-Hoden kauen und in Maden baden, leben ihre Liebsten in Saus und Braus.

Kronleuchter, massgefertigte Möbel und Marmorböden

Alle Kandidaten – von Kader Loth (44), Alexander «Honey» Keen (33) bis Marc Terenzi (38) – durften jeweils eine Begleitperson mit nach Australien nehmen. Und denen geht es in Down Under richtig gut!

Sie übernachten nämlich nicht bei ihren Kumpels im Busch. Im Gegenteil. Die Dschungel-Begleiter residieren zwei Wochen lang luxuriös im «Palazzo Versace Gold Coast» – einem australischen Fünf-Sterne-Paradies mit einer spektakulären Architektur und massgefertigten Möbeln.

Allein schon die grosszügige Lobby protzt mit Kronleuchtern, goldenen Verzierungen und Marmorböden. Prunk soweit das Auge reicht. Eine riesige Pool-Anlage mit Blick auf den Pazifik lädt die Besucher zum Schwimmen oder Sünnelen ein. Ein Zimmer in diesem Luxushotel kostet ab 300 Schweizer Franken pro Nacht.

Dazu gibt es von RTL ein zünftiges Sackgeld

Und nicht nur das! Die Camper-Gspänli bekommen von RTL sogar noch 1500 Euro (rund 1600 Schweizer Franken) Sackgeld geschenkt. Einzig und allein dafür, um einige Interviews über ihre Liebsten zu geben und sich zu entspannen.

Im Luxus-Resort warten sie, bis ihr jeweiliger Kandidat wieder aus dem Camp raus muss. Dann dürfen der Kandidat und sein Gspänli bis zum Ende der Sendung gemeinsam entspannen. Was für ein Leben – fast zu schön, um wahr zu sein. Kein Wunder, dass Reality-Stars wie Nico Schwanz (39) oder Micaela Schäfer (33) nicht zweimal überlegen mussten, mit nach Australien zu fliegen. (brc)

