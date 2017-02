Vom Film allein lebt in der Schweiz keiner :  Marcus Signer: «Ich musste betteln!»

Schauspieler essen in der Schweiz hartes Brot – wenn überhaupt. Diese Erfahrung machte auch Marcus Signer (52). «Ich musste betteln um Engagements, damit ich mein Essen und die Miete bezahlen konnte», erinnert sich der Schauspieler («Der Goalie bin ig»). «Ich habe tagelang Werbe-, Film- und Theaterproduktionsfirmen telefoniert, damit ich mit einem Radiospot-Honorar von 60 Franken meine Ernährung für eine Woche sichern konnte», so Signer. Für eine Theaterproduktion stand er einmal für 1500 Franken brutto auf der Bühne. «In dieser Gage waren die Probezeit von anderthalb Monaten sowie zehn Aufführungen inbegriffen», erzählt der Schweizer Filmstar, der im kommenden Herbst in der neuen SRF-Krimireihe «Wilder» in einer Hauptrolle zu sehen ist.

Viele Schauspieler überleben nur mit Nebenjobs

«Mit Film und Theater verdiene ich aktuell monatlich etwa gleich viel wie ein Primarlehrer nach der Ausbildung», verrät Signer. Von einer solchen Gage (rund 6000 Franken) können viele Berufskollegen nur träumen. «Viele Leute haben eine idealisierte Vorstellung, dass alle Schauspieler Stars sind und entsprechend verdienen», sagt Salva Leutenegger. Die Geschäftsleiterin des Bühnenkünstlerverbandes (SBKV) weiss um die Sorgen und Nöte ihrer Mitglieder. «Am Ende der Kette ist immer der Schauspieler, oft mit läppischer Gage», klagt Leutenegger. «Viele können sich nur mit Nebenjobs als Service- oder Büromitarbeiter über Wasser halten.»

Rüdiger stieg aus, von Siebenthal wechselte den Job

«Es ist eine Tragödie! Ich kenne viele Schauspieler, die sich nebenbei beschäftigen müssen», sagt Beat Schlatter (55). Der Komiker und Schauspieler («Katzendiebe») gehört zu jener Minderheit, die vom Beruf als Film- und Bühnenkünstler gut leben kann – «weil ich nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Autor und Produzent tätig bin», so Schlatter.

Bereits vor fünf Jahren hat sich Max Rüdiger (67) von der Schauspielerei verabschiedet. «Ich mag nicht mehr auf Rollenangebote warten, die nicht kommen», erklärte der Charakterdarsteller in zahlreichen Schweizer Filmen («Mein Name ist Eugen», «Achtung, fertig, Charlie!»). Die Rollen gewechselt hat Isabelle von Siebenthal (58): Der ehemalige «Lüthi und Blanc»-Star arbeitet als Supervisorin in den Schminkbars ihrer Freundin, Maskenbildnerin Bea Petri (60).

Vom Film allein kann man in der Schweiz nicht leben

«Vom Film allein konnte ich nie leben», sagt Dani Bill (53), der in über 20 TV-Serien und Kinofilmen mitspielte. Deshalb setzt der Schauspieler seine Prioritäten auf feste Theater-Engagements. «Seit Jahren bin ich stets voll ausgelastet», freut sich Bill, «im Sommer mit Karl's kühne Gassenschau und im Winter mit der Spock-Produktion bei Erich Vock und Hubert Spiess.»

Dass man in der Schweiz von der Filmschauspielerei nicht leben kann, weiss auch Nicolas Heini (18). Der Schweizer Shootingstar («La femme et le TGV» mit Jane Birkin), der demnächst mit Sam Neal (69, «Jurassic Parc») dreht, hofft auf sein Glück in den USA. «Akzentfrei Englisch spreche ich bereits, nun muss ich noch am Vokabular feilen», so der Jungschauspieler. Damit er seinem grossen Vorbild Leonardo DiCaprio auch sprachlich nacheifern kann, macht er im Sommer ein Büropraktikum in London. Der künftige Star absolviert derzeit eine kaufmännische Lehre. «Meine Eltern wollten, dass ich eine solide Grundausbildung mache», so KV-Stift Heini.