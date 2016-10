Barack Obama in Jimmy Kimmel Show: Liest gemeine Tweets von sich vor

Nachts im TV Obama liest fiese Tweets vor

LOS ANGELES (USA) - US-Präsident Barack Obama hat sich kurz vor Ende seiner Amtszeit noch einmal derber Kritik gestellt - in Form fieser Tweets. Er las am Montag (Ortszeit) in der Sendung des Late-Night-Talkers Jimmy Kimmel gemeine Twitter-Nachrichten über sich vor.