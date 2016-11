USA Obama ehrt Hanks, Redford und De Niro mit US-Freiheitsmedaille

Washington/Los Angeles – Hochkarätige Gäste im Weissen Haus: Zum letzten Mal vor seinem baldigen Amtsende hat US-Präsident Barack Obama am Dienstag die Freiheitsmedaille «Presidential Medal of Freedom» an Hollywoodstars, Sportgrössen, Wissenschaftler und andere Persönlichkeiten verliehen.