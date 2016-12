Unfälle Weihnachtsstimmung wird oft durch Schnittverletzungen getrübt

LUZERN - LU - In der Weihnachtszeit häufen sich Schnittverletzungen. Die Suva hat festgestellt, dass sich im Dezember durchschnittlich 1000 Berufstätige in der Freizeit mit einem Messer oder Cutter verletzen. Das sind 40 Prozent mehr als in den übrigen Monaten.