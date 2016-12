Umgangssprache «Filterblase» ist Schweizer Wort des Jahres

BERN - BE - «Filterblase» ist das Schweizer Wort des Jahres. Es meint die falsche Sicherheit, in der sich Internetuser wiegen, weil sie nur mit Gleichgesinnten kommunizieren und sich deshalb in der Mehrheit wähnen. Beispiel: das böse Erwachen der Trump-Gegner nach den US-Wahlen.