«The Voice of Germany»: Zürcherin Andrina begeistert Samu

Mit Andrina Travers (21) stand gestern Abend bereits die dritte Schweizerin auf der Bühne von «The Voice of Germany». Die Coaches waren sichtlich gepackt von ihrer Interpretation des Songs «Heavy Cross» der US-Band Gossip. Mit viel «Dräck» in der Stimme, wie es Chris von Rohr (65) beschrieben hätte, gab sie dem Song ihren ganz eigenen Touch.

Doch erst ist in den letzten Sekunden drückten Samu Haber und das Coach-Duo Michi Beck (48) und Smudo (48) den Buzzer. Yvonne Catterfeld (36) war gar so spät, dass sie das Zeitfenster verpasste. Trotzdem sprach sie in Superlativen von der jungen Sängerin, die bereits im Vorprogramm von DJ Bobo (48) spielte: «Ich fands mördermässig geil!»

Bauchentscheidung für Team Samu

«Ich bin ein bisschen schwanzlos hier», versuchte sich Finne Samu in gebrochenem Deutsch zu erklären, und sorgte damit für Gelächter. «Der Hund hat keinen Schwanz ... gegen den anderen Hund», stammelte er weiter. Was er meinte: Die meisten Talente wollen zum Fanta-Vier-Duo Michi Beck (48) und Smudo (48), weil diese in den vergangenen beiden Staffeln ihr Talent zum Sieger gemacht hatten. Eine finnische Weisheit besage aber: «Der Bär ist nie dreimal im gleichen Busch!»

Auch wenn ihr Gitarrist, wie sie auf der Bühne erzählte, der grösste Fan der Fantastischen Vier sei, entschied sie sich schliesslich für den finnischen Poprocker Samu Haber. Schon vorab hatte sie vom Musiker geschwärmt: «Am liebsten wäre ich bei Samu im Team. Er passt als Rocker am besten zu meiner Musik.»

Die anderen Schweizer sind bei den Fantas

Vor Andrina Travers haben sich bereits zwei weitere Schweizer für die nächste Runde der deutschen Castingshow qualifiziert. Das Stimmwunder Marc Amacher (32) und der Basler Beau Lukas Räuftlin (22) ergatterten sich in den vergangenen Wochen je einen Platz im Team der Fantas. (bnr)