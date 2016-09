Mangelnde Sprachkenntnisse bei SRF-Sendung Tagesschau zur Integration

«Nur, wer sich in der Schweiz gut integriert, soll hier auch bleiben dürfen.» SRF-Moderatorin Wasiliki Goutziomitros (39) sagt in der gestrigen Ausgabe der «Tagesschau Nacht» gerade frisch verheiratet und braungebrannt den Beitrag über das neue Ausländer- und Integrationsgesetz an, als sie ungewollt für einen Lacher sorgt.

Gewohnt gekonnt erklärt die Moderatorin die drei Kriterien für Integration, die der Nationalrat gestern beschlossen hat. Die Niederlassungsbewilligung in der Schweiz kriegt demnach nur, wer über genügend Sprachkenntnisse verfügt, die Werte der Schweiz respektiert und eine Arbeit hat. Blöd fürs SRF: Ausgerechnet da hat sich ein fieser Schreibfehler eingeschlichen.

Statt «Sprachkenntnisse» steht auf dem Einblender «Sprachkentnisse» - der erste Punkt der Integrations-Kriterien wird vom Sender demnach nicht erfüllt. Wird die «Tagesschau»-Redaktion nun etwa ausgeschafft?

Der Sender hat Glück im Unglück. Dank der «Tagesschau» Hauptausgabe erhält die Redaktion milderne Umstände. Um halb acht präsentierte Franz Fischlin (53) den Beitrag fehlerfrei. (meg)