«Meteo» tappt im Dunkeln: Fragezeichen bei Wetterprognose

Ziehen Sie sich warm an, am Wochenende kommt der Schnee! Oder doch nicht? Wer gestern Abend die Wettervorhersage von SRF-«Meteo» sah, wusste nach der Sendung nicht mehr als vorher.

Moderatorin Sandra Boner (41) kämpfte sich tapfer durch die vierminütige Hauptausgabe, obwohl sie nicht viel zu erzählen hatte. Denn beim Wochenend-Wetter tappte SRF komplett im Dunkeln.

Schnee? Regen? Sonne?

«Ab Sonntag gehen die Modelle ziemlich auseinander», meint Boner zögerlich. «Alle zeigen, es wird kälter. Die Temperaturen gehen bis auf fünf Grad runter.» Welche Witterung das mit sich bringt, sei aber unklar. «Einige berichten von Schnee bis in tiefe Lagen.»

Ob das stimmt? Eine Antwort gibts nicht. Stattdessen blinkt ein rotes Fragezeichen auf der Karte. Man könne nur sagen, dass es allgemein «von Sonntag bis Mittwoch eine Mischung aus vielen Wolken, wenig Sonne und Regen oder Schneeflocken» gebe. Fehlt nur noch Hagel, dann hätten die Wetterfrösche so ziemlich jedes Szenario aufgezählt. Und das, obwohl mehrere Meteorologen an den Prognosen arbeiten.

«Die Prognosen werden immer unsicherer»

Meteo-Chef Thomas Bucheli (55) erklärt, das europäische Wettermodell habe eine Kaltfront gezeigt, das amerikanische Föhn bis Montag. Wann der Schnee kommt, sei also unklar. «Die Prognosen werden immer unsicherer, je weiter sie in die Zukunft greifen. Damit müssten für Prognosen über sieben Tage regelmässig Fragezeichen verwendet werden.»

Bereits vor einer Woche hatten die Schweizer Meteorologen Mühe, eine korrekte Vorhersage zu machen. Die Bewohner des Flachlands wurden von strahlend blauem Himmel überrascht – obwohl Nebel und Wolken vorausgesagt wurden.

Keine Besserung in Sicht

«Auch uns Meteorologen sind Grenzen gesetzt», meinte Roger Perret von Meteonews. Besonders bei Nebel und Gewitter hätten Experten kaum Systeme, präzise Angaben zu machen. «Der Erfahrungswert spielt in solchen Fällen eine grosse Rolle.»

Auf Twitter rechtfertigten sich die Wetterfrösche: «Hochnebel und Gewitter sind Plagegeister für Meteorologen.»

An Fehl-Vorhersagen müssen sich die Schweizer offenbar gewöhnen. Perret ist sich sicher, dass in den nächsten Jahren keine Lösung gefunden wird. «Vielleicht sind solche Voraussagen in dreissig Jahren möglich, aber aktuell liegt die Lösung im Nebel.» (meg)