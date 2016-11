«Wer wird Millionär?»-Student verärgert Freundin mit vermasselter Harry Potter-Frage :  «Die wird mich jetzt lynchen»

Kevin hatte keine Ahnung. Und das, obwohl er laut seinen Kollegen auf seiner letzten Arbeitsstelle «der erste Kevin mit Abitur» war.

In der gestrigen Folge der RTL-Quizsendung «Wer wird Millionär?» stellte Moderator Günther Jauch (60) dem Studenten Kevin Edler (28) aus Köln (D) diese Frage:

Welche Romanreihe spielt hauptsächlich in den Jahren 1991 bis 1998?

A: Die Tribute von Panem

B: Harry Potter (richtige Antwort)

C: Shades of Grey

D: Der Herr der Ringe

Kevin ist sich sicher: Die Romane von Autorin J.K. Rowling (51) rund um den Zauberlehrling können es nicht sein, denn in den neuen Büchern gebe es schon Smartphones – was nicht stimmt! Zielsicher wählt er die SM-Romane «Shades of Grey». Auch ein leichter Schubs von Jauch in Richtung Telefonjoker hilft nicht. Kevin bleibt bei Antwort C. Und erspielt dadurch statt 32'000 Euro nur noch 16'000 Euro.

Dumm gelaufen – seine Freundin Gina, die im Publikum sitzt, sei ein riesiger «Harry Potter»-Fan: «Die wird mich jetzt wahrscheinlich lynchen.» Mit dem gewonnenen Geld will Kevin die nächsten Ferien finanzieren. Damit lässt sich die Freundin bestimmt besänftigen. (paf)