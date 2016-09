Tina Turner ist Fan von Günther Jauchs Wer wird Millionär-Show

Durchschnittlich schalten etwa vier Millionen Zuschauer pro «Wer wird Millionär»-Sendung ein. Und unter ihnen befindet sich laut Günther Jauch (60) ein ganz besonderer Fan.

Als Kandidat Dustin Colle am Montagabend die Frage nach der «Simply The Best»-Interpretin richtig mit «Tina Turner» beantwortete, liess es sich Jauch nicht nehmen, zu erzählen, dass er die Musiklegende vergangene Woche traf und diese sich als Fan der RTL-Quiz-Sendung outete.

«Tina Turner wohnt in der Schweiz, ist mit einem Deutschen verheiratet und schaut immer ‹Wer wird Millionär?›», so Jauch sichtlich stolz. Einen Gruss an die Sängerin schickte er direkt noch hinterher. Von dem Treffen mit der Sängerin sei er übrigens immer noch «ganz benommen».

Tina Turner wurde in den USA geboren, seit 2013 hat sie die Schweizer Staatsbürgerschaft. Die Musiklegende lebt in der Wohngemeinde Küsnacht am Zürichsee. (paf)