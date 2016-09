Wer ist die schöne Melanie? :  Der Bachelor hat schon eine im Bett

Ab Mitte Oktober kämpfen 22 liebeshungrige Frauen um ihn. Eine hat das Herz des neuen 3+-Bachelors und Kickbox-Profis Janosch Nietlispach (27) schon lang erobert: Seine beste Freundin Melanie W. (28). Mit der bildschönen, gross gewachsenen Blondine legt sich der Zuger Rosenkavalier auch ins Bett. Rein platonisch, versteht sich.

«Wir lernten uns in der ersten Klasse kennen, sind seit vielen Jahren unzertrennlich», so Nietlispach. «Sie ist mein Engel, wie eine Schwester. Zwischen uns ist nichts gelaufen und wird nie etwas laufen.» Die Beauty hilft ihm gar bei der Liebessuche und besuchte ihn am Set in Thailand. «Melis Meinung ist mir sehr wichtig. Wer sich mit ihr nicht versteht, hats bei mir schwer.»