Vagina-Show und Stink-Frust bei den Ratten :  So schmutzig war «Promi Big Brother» noch nie!

So schmutzig war «Promi Big Brother» noch nie! Seit Freitagabend sitzen die zwölf mehr oder weniger bekannten Bewohner schon im Überwachungs-«Haus». Sechs im Luxusbereich oben, sechs unten in der Kanalisation - bei den Ratten. Schmutzig begann es aber nicht nur wegen den kleinen Nagern.

TV-Sternchen Edona James (27, «Adam sucht Eva») und «Bachelor»-Kandidatin Jessica Paszka (26) spielten gleich am ersten Abend Doktorspiele. Die zwei zeigten sich wie neugierige Teenager, was sie zwischen den Beine tragen - oder eben nicht mehr. Denn Edonas operative Umwandlung vom Mann zur Frau war schnell Thema bei den Tuschel-Blondinen.

«Darf ich mal sehen?»

Und über das Ergebnis der OPs war Jessica mehr als gwundrig. «Darf ich mal sehen?», fragte sie ungeniert. Ja, sie durfte! Schamlos zeigte Edona Jessica ihre Vagina, und Jessica schaute gaaanz genau hin. Im Gegenzug dafür zeigte auch sie, was sie im Hösli trägt. Doch die Doktor-Spiele-Idylle wurde rasch getrügt. Denn kaum hatten sich die Blondinen zwischen die Beine geschaut, knallte es auch schon. Grund: Als Jessica Paszka die Dusche entdeckte, riss sie sich für eine Abkühlung schon wieder die Kleider vom Leibe. Das stank Edona James gewaltig. Ihr feines Näschen hielt den Körpergeruch ihrer Kanalisations-Mitbewohner kaum aus. «Die stinken wie weiß ich was. Mit denen rede ich nicht. Hätte ich das gewusst, dass ich mit solchen Plagen hier bin», stänkerte sie. Und machte aus ihrer Busen - äh, Vagina - Freundin gleich eine Feindin. «Jessica stinkt, aber richtig. Wie Scheiße.» Auf neue Duftnoten durften sich auch Natascha Ochsenknecht und Ben Tewaag freuen. Sie mussten nach einer verlorenen Challenge vom Luxusbereich nach unten wechseln.

Aber auch oben kämpfen die Promis mit ihren Lastern. Ex-Kicker Mario Basler (47) brachte seine Mitbewohner mit lautem Schnarchen um den Schlaf. Das dürfen sich nun auch Jessica Paszka, Frank Stäbler und Dolly Dollar anhören - sie durften vom Keller nach oben wechseln.

«Irgendwann siehst du die Falten nicht mehr»

Ab in den Keller hiess es derweil auch für die Luxusverwöhnte Cathy Lugner, die von den Zuschauern in den Keller gewählt wurde. Ob sie wieder ein Tränchen verdrückt? Die Frau des Wiener Baulöwen Richard «Mörtel» Lugner (83) war schon zu Beginn am Freitagabend nah am Wasser gebaut. Gegenüber Natascha Ochsenknecht (52) und Mario Basler klagte sie über die vielen Vorurteile, mit denen sie als blutjunge Frau an Wagners Seite zu kämpfen hat. Und erklärte unter Tränen, wie er ihr Herz erobert hatte. «Er war ein fantastischer Gentleman. Bei den jungen Männern war es immer nur ich, ich, ich», wimmerte sie. «Und die waren auch nicht an meiner Tochter interessiert. Richard fragte mich ständig nach Leo und wollte sie unbedingt kennenlernen. Es hört sich doof an, aber irgendwann siehst du die Falten nicht mehr.»

Seit Freitagabend kämpfen bei «Promi Big Brother» 12 mehr oder weniger bekannte Damen und Herren um die Siegerprämie von 100'000 Euro. Mit dabei sind Uschi Glas' (72) Sohn Ben Tewaag (40), Natascha Ochsenknecht (52), Ex-Fussballer Mario Basler (47), Prinz Marcus von Anhalt (49), Sänger Joachim Witt (67), Ex-«Playmate»-Cathy Lugner (26), Ex-«Adam sucht Eva»-Kandidatin Edona James (28), Schauspieler Stephen Dürr (42), Schauspielerin Isa Jank (64), Ringer Frank Stäbler (27), Ex-«Bachelor»-Kandidatin Jessica Paszka (26) und Schauspielerin Christiane Zierl (54). (meg)