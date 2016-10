«The Voice»: Stiehlt Teenie Mathea Sänger Marc Amacher die Show?

Eigentlich hatte sich Mathea Elisabeth Höller (17) gar nicht bei der Show «The Voice of Germany beworben, wollte lediglich die Jury kennenlernen.

Doch Moderator Thore Schölermann (32) überraschte das junge Talent im Publikum und verkündete, dass sie bei den Blind-Auditions mit dabei sei. Gerade einmal 24 Stunden blieben der Österreicherin aus Zell am See zur Vorbereitung.

Und diese Zeit hat sie genutzt - mit ihrer Version von «Ex's and Oh's» von Elly King (27) riss sie die Coaches aus den Sitzen – alle wollten das junge Talent in ihrem Team haben. Das hat in der aktuellen Staffel erst der Brienzer Blues-Musiker Marc Amacher (32) geschafft.

Die Coaches battelten um Mathea

Um Mathea auf ihre Seite zu holen, legten sich Fanta 4 und der Rest der Coaches mächtig ins Zeug. Michi Beck (48) und Smudo (48) performten für die Sängerin einen Song mit Gitarre und Lagerfeuer-Atmosphäre. Andreas Bourani (32) zog ein Absperrband um seine Kollegen und sang ebenfalls einen Song für Mathea – genau wie Yvonne Catterfeld (36) und Rocker Samu Haber (40).

Der stimmgewaltige Teenager ist die bisher grösste Konkurrenz für unseren Berner. Mathea entschied sich für Yvonne Catterfeld (36) und wird so in den Battles auf Amacher treffen. (paf)