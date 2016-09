TV-Experte Roger Kuster über Sport-Ausbau beim SRF :  «Das ist ein politischer Schritt»

Während am Sonntagabend neu Talk statt Satire gezeigt wird, kündigte SRF auch an, seine Sportberichterstattung auszubauen: Konkret gehören dazu ein neues Format, zusätzliche Live-Übertragungen und die Berichterstattung über Randsportarten.

TV-Experte Roger Kuster, stv. Chefredaktor vom Magazin TELE, ist überzeugt, dass dahinter politisches Kalkül steckt – und verweist auf die NO-Billag-Initiative, in der bald über die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren abgestimmt wird. «Das SRF bringt sich mit diesen Massnahmen ganz klar für die No-Billag-Abstimmung in Stellung, die bald ansteht», sagt Kuster gegenüber «Radio Energy». «Das ist ein politischer Schritt. SRF will damit zeigen: Nur wir können das leisten, auch dank der Billag-Gebühren. Man will sich breiter aufstellen und den Service Public verteidigen.»

Keine Satire am Sonntag: «Das ist mutlos»

Auch TV-Checker Peter Padrutt glaubt, dass sich das SRF vor der Billag-Abstimmung fürchtet. Der Entscheid, am Sonntagabend «Aeschbacher» statt Satire zu senden, habe opportunistische Gründe. Die Programmänderung mache vor allem «ein Versagen» deutlich: «SRF schafft am Sonntagabend die Satire ab. Das ist mutlos», schreibt Padrutt. «Seit Januar hätte man Zeit gehabt, eine Nachfolge für ‹Giacobbo/Müller› zu finden. Aber man wollte gar nicht richtig.» Ja, man habe Satiriker wie Müslüm, Michel Gammenthaler oder Dominic Deville pröbeln lassen. «Im Wissen, dass keiner von ihnen je eine grosse Lach-Kiste im Wochentakt zu stemmen vermag.»

Satire ist unbequem und bietet Angriffsfläche

Eher liege der Verdacht nahe, dass man mit der Entscheidung «Kritik entgegenwirken will. Denn bei der SRG liegen vor der No-Billag-Abstimmung die Nerven blank.» Padrutt schreibt: «Satire aber polarisiert, ist unbequem, bietet Angriffsfläche. Auch ein anderer Programmentscheid bestätigt, dass man weiche Knie hat: Vier Mal pro Jahr soll es ebenfalls am Sonntagabend vor Abstimmungen Sondersendungen der ‹Arena› geben. Um den Politiker einen Gefallen zu tun?» Die Unsicherheiten bei SRF würden zusätzlich die Programmänderungen am Donnerstagabend zeigen, wo Aeschbi bisher sendete. «Angekündigt ist ein ominöses Gesellschafts-Format, das noch gar nicht steht.» (kad)