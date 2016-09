TV-Checker Padrutt ärgert sich über schlechte Tatort-Kritik

Es ist beeindruckend, mit welcher Häme und Ignoranz die Deutschen auch diesen Schweizer «Freitod»-«Tatort» vom Sonntag erschossen haben.

Das Zuschauerinteresse zeigt ein anderes Bild: Der Schweizer Krimi holte auf der ARD wieder einmal den Tagessieg. 6,74 Millionen Zuschauer in Deutschland interessierten sich für das brisante Thema Sterbehilfe. Zwar holen die Deutschen Krimis höhere Zuschauerzahlen, aber das liegt auch daran, dass die Folgen unserer nördlichen Nachbarn dank ihrem Lokalkolorit das spezifische Publikum mehr ansprechen.

Im Vergleich dazu: «Verstehen Sie Spass?» lockte am Samstag Abend gerade einmal etwas mehr als 4 Millionen Zuschauer in Deutschland vor die TV-Bildschirme.

Auch in der Schweiz holte der «Tatort» eine ansprechende Quote. Fast 7 Millionen waren dabei, als Stefan Gubser und Delia Mayer im Sterbehilfe-Milieu ermittelten. Solche Zuschauerzahlen holen sonst gerade mal noch Sendungen wie «Wunderland» oder «Happy Day». Na also!

Stimmungsvoll und kontrovers

Die Deutschen werfen dem «Tatort« vor, dass er «zum Sterben langweilig» gewesen sei. Auch der Humor soll gefehlt haben. Ja, sollte denn in der Sterbewohnung mit Dum-Dum-Geschossen herumgeballert werden, wie in einem Til Schweiger-Krimi? Oder hätte der Schweizer Sterbehilfe ein patologischer Trottel vorstehen sollen, wie der Gerichtsmediziner im Münster «Tatort»? Hätten wir uns über das ernsthafte Thema Sterbehilfe einfach köstlich amüsieren sollen? Nein bitte!

Regisseurin Sabine Boss hat aus einem Drehbuch - das allerdings auch ein paar Schwächen hatte - einen handwerklich beachtlichen Film gemacht. Er war stimmungsvoll, kontrovers - und hat offenbar auch die Deutschen gepackt.

Die Schwierigkeit des Films war allerdings, dass er wie die meisten Krimis dem «Wer-Hat-Es-Getan»-Prinzip folgte. Es brauchte viele verdächtige Figuren, die in diesem Fall fast zu Karikaturen wurden. Alle sollten suspekt erscheinen und so wurde einfach zu viel in das schwierige Thema Sterbehilfe gepackt.

Ich weiss, dass man sich auch überlegte, die Täterin früher zu entlarven, damit alles etwas plausibler wirkte. Jedoch entschieden sich die Macher dagegen.

Ich bin mir sicher, dass das SRF sich nachträglich auch seine Gedanken dazu macht. Vermutlich wäre es besser, künftig solche schwer beladene Themen wie den Sterbe-Tourismus in ein Drama zu fassen und feinere Konturen zu zeichnen.