TV-Checker über Aeschbi als «Giacobbo/Müller»-Nachfolger :  Hat SRF Angst vor der Billag-Abstimmung?

Der Entscheid gibt auch zwei Tage nach Bekanntgabe noch zu reden: Auf dem Sendeplatz von «Giacobbo/Müller» läuft ab Januar «Aeschbacher». Für Aeschbi wird sich nicht viel ändern. Mit seinen Talks wird er auch am Sonntagabend die eher älteren, konservativen SRF-Zuschauer abholen, die gepflegtes Fernsehen schätzen. Dennoch macht die Programmänderung ein Versagen deutlich: SRF schafft am Sonntagabend die Satire ab. Das ist mutlos.

Seit Januar hätte man Zeit gehabt, eine Nachfolge für «Giacobbo/Müller» zu finden. Aber man wollte gar nicht richtig. Ein paar Satiriker liess man in den vergangenen Monaten pröbeln: Müslüm, Michel Gammenthaler und Dominic Deville. Im Wissen, dass keiner von ihnen je eine grosse Lach-Kiste im Wochentakt zu stemmen vermag.

Man hegt einen anderen Verdacht: Aeschbacher auf den Sonntag zu verlegen, war ein opportunistischer Entscheid, mit dem man Kritik entgegenwirken will. Denn bei der SRG liegen vor der No-Billag-Abstimmung die Nerven blank. 2017 wird sie von den eidgenössischen Räten behandelt – in der ersten Hälfte 2018 könnte sie schon vors Volk kommen. Satire aber polarisiert, ist unbequem, bietet Angriffsfläche. Auch ein anderer Programmentscheid bestätigt, dass man weiche Knie hat: Vier Mal pro Jahr soll es ebenfalls am Sonntagabend vor Abstimmungen Sondersendungen der «Arena» geben. Um den Politiker einen Gefallen zu tun?

Tatsache ist: Die ARD und ZDF setzen voll auf Satire: Jan Böhmermann und Dieter Nuhr sorgen über die Landesgrenzen hinaus für Furore. Formate wie die «heute-show» oder «Die Anstalt» sorgen für heisse Debatten. Klar ist: Mit Kurt Aeschbacher muss sich der SRG-Ombudsmann künftig nicht beschäftigen. Er kann am Sonntag früher ins Bett.

Auch die in einem verklausulierten Communiqué versteckten Programmänderungen am Donnerstagabend, wo Aeschbi bisher sendet, zeigen die Unsicherheit bei SRF: Angekündigt ist ein ominöses Gesellschafts-Format, das noch gar nicht steht. Das noch einigermassen unterhaltsame Wissensmagazin «Einstein» wird in den Spätabend verlocht. So richtig spannend klingt das alles nicht.

Aber Friedensengel Aeschbi sorgt für Eintracht am Leutschenbach.