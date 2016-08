Italien Erdbeben: SRF, ZDF und ARD berichten fast nichts über Erdbeben

Italien ist weit weg – so scheint es jedenfalls, wenn man gestern die Berichterstattung auf SRF, ARD oder ZDF zu der fürchterlichen Naturkatastrophe in Italien verfolgt hat. Zwar haben die Nachrichtenmagazine ihre Pflicht erfüllt und über das schwere Erdbeben in den Regionen Latium und Umbrien berichtet, bei dem mindestens 247 Personen ums Leben kamen, Tausende Menschen verletzt oder obdachlos wurden. Vermutlich sind noch viel mehr Opfer zu beklagen.

«Tagesschau»-Beitrag dauerte etwas mehr als sieben Minuten

Auch Florian Inhauser hat in der «Tagesschau» mit erhobener Augenbraue über die Erdstösse berichtet, in der vor allem die Ortschaften Accumoli, Amatrice, Posta, Pescara del Tronto und Arquata del Tronto fast komplett vernichtet wurden. Etwas mehr als sieben Minuten dauerte der Beitrag. Das ist anständig, mehr ist es nicht. Eine Sondersendung nach der «Tagesschau»? Gab es nicht.

Bei SRF folgte Roman Kilchspergers lustige Quizstunde

RAI Uno hat gestern den ganzen Tag pausenlos berichtet. Bei SRF folgte Roman Kilchspergers lustige Quizstunde – diesmal mit einem peinlichen Elvis-Imitator. Und die folgende «Rundschau» fand es nicht für nötig, das Programm komplett zu entrümpeln und sich einer der grössten Naturkatastrophen in Europa der letzten Jahre zu breit zu widmen. Komplett überflüssig war vor allem das Interview mit dem türkischen Europa-Minister Ömer Çelik, für das Sandro Brotz nach Ankara reiste. Ausser den altbekannten, von Erdogan doktrinierten Floskeln, lieferte das Interview nichts Neues. Das Gespräch war angesichts der Situation in Italien ein Ärgernis.

ARD und ZDF brachten Fussball und Krimi

ARD und ZDF machten es nicht besser. Sie brachten Fussball und Krimi. Etwas wirkt sonderbar: Bei den Anschlägen der letzten Monate in Frankreich und Deutschland berichteten die TV-Stationen breitflächig und fast hysterisch. Sie waren zweifellos tragisch, aber obschon nicht immer Terror das Motiv der Täter war, meldeten sich Experten im Minutentakt zu Wort. Es war der kollektive Berichterstattungs-Wahnsinn.

Offenbar holt man mit Sondersendungen über (vermeintliche) Terroranschläge mehr Quote als mit einer Katastrophe in unmittelbarer Nachbarschaft, bei der bedeutend mehr Menschen ums Leben kamen – sogar noch mehr als beim schrecklichen Anschlag in Nizza.

Ist Italien so weit weg?

Die Warnungen eines Experten gestern bei «10 vor 10», dass so ein Erdbeben auch bei uns in der Schweiz jederzeit auch passieren kann, sollte uns stutzig machen. Italien ist näher als wir denken. Und vielleicht ist irgendwann das Wallis dran. Und: Was verdankt unser Land den Italienern nicht alles, die uns als Fremdarbeiter aus dem Dreck geschaufelt haben? Ist Italien so weit weg? Denken wir uns: Die bauen schlechte Häuser, also selber schuld? Es bleibt zu hoffen, dass SRF und Co. heute Abend das Thema grösser gewichten und eine Sondersendung bringen. Sonst muss ich wieder auf RAI Uno schalten.