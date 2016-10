TV-Checker Padrutt über «Terror»: Interaktives Format hat Zukunft

Der Filmabend nach dem Theaterstück «Terror» des Bestsellerautors und Juristen Ferdinand von Schirach ist trotz viel diskutierten Schwächen gelungen. Das klassische, aus der Philosophie bekannte Dilemma, ob man unschuldige Menschen töten darf, um eine grösser Anzahl zu retten, wurde dicht und kontrovers erörtert. Auch wenn nicht zu sehen war, was im Flieger mit den 164 Passagieren passierte, auch ohne Actionsbilder wie im 9-11-Streifen «Flug 93», denen so ein Film eigentlich folgen müsste, blieb man bis zum Urteil dran. Hervorragend: Martina Gedeck als Staatsanwältin und Lars Eidinger als Verteidiger. Fazit: Theater im Fernsehen, schon lange totgesagt – es funktioniert offenbar immer noch.

Darf man den Zuschauer über so ein Thema abstimmen lassen?

Natürlich liefert «Terror – Ihr Urteil» Angriffsflächen. Es geht jetzt aber nicht darum, sich nur auf die Schwächen zu fokussieren. Natürlich ist fraglich, ob man die Zuschauer über so ein wichtiges Thema abstimmen lassen darf. Vermutlich nicht. So kritisierte der ehemalige deutsche Bundesminister Gerhart Baum die Ausstrahlung. Die Menschen würden im Kern über das deutsche Grundgesetz abstimmen. Doch das stehe nicht zur beliebigen Disposition, befand er.

Trotz Angriffsflächen und Schwachpunkten von «Terror – Ihr Urteil» zeigt sich aber, dass Spielszenen als Denkanstoss für eine Diskussion immer noch funktionieren. SRF muss nur im Archiv kramen – in den 1970-er Jahren hat man mit dem Format «Telearena» einen Strassenfeger. Bereits die erste Folge der jeweils mehrere Stunden dauernden Sendung schlug ein wie eine Bombe: Es gab Spielszenen zum Thema «Sterbehilfe», die mehrmals unterbrochen und von 160 Studiogästen kontrovers diskutiert wurden. Es wurde viel gestritten, auch intern, und die Moderatoren wechselten sich ab.

Schwule sorgten für Gerede

Das Format wurde immer wieder geändert – aber jede Sendung war ein Ereignis. André Kaminski fungierte anfänglich als Dramaturg. Doch es gab bald Krach. Für ihn war das Theater wichtiger als die Diskussion. Von der «Telearena» mit Hans-Ulrich Indermaur ging der Weg zur «Telebühne» mit Andreas Blum sowie zu späteren Sendeformen wie «Telefilm» mit Heidi Abel und «Telespiel» mit Jürg Jegge.

Immer wieder gab es Skandale: In der «Telearena» zum Thema Homosexualität vom 12. April 1978 bekamen Schwule erstmals ein Gesicht am Fernsehen. Sie durften sich selbstbewusst äussern, mussten sich nicht mehr verstecken. Noch Monate später wurde über die Sendung geredet.

«Eurovision» aufleben lassen

Vielleicht sollte man sich bei SRF Gedanken machen, ob man nicht so ein Format – natürlich in moderner und strafferer Form – einmal pilotieren sollte. Möglich, dass es immer noch funktioniert. Ob es am Ende Film- oder Theaterszenen sind, über die man debattiert, müsste man testen.

Der Film «Terror – Ihr Urteil» hat mit 349‘000 Zuschauern und einem Marktanteil von 19.4% im Gesamtpublikum eine für SRF 2 gute Quote erzielt. Die Zahlen beweisen: Der Film funktioniert. Jetzt wäre es sicher sinnvoll, über eine Fortsetzung dieses interaktiven Formats nachzudenken. Und wer weiss, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, die gute alte Tante «Eurovision», die in der Unterhaltung dem Untergang geweiht ist, in neuer Form aufleben zu lassen. Ich bin jedenfalls gespannt, was passiert.