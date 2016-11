Fremdschämen mit Nora Illi bei «Anne Will» :  Gruselstunde nach dem Sonntagskrimi

Und wieder hat sie ins Schwarze getroffen: Die provokativen Thesen der Zürcher Ex-Punkerin, die über den Buddhismus zum Islam fand, sorgen heute für Schlagzeilen in Deutschland.

«Zuschauer geschockt über muslimische Frauenbeauftragte», titelt heute «Bild». Mit Sätzen wie «Mich fasziniert am Islam seine Vielfalt! Im Islam hat die Frau ganz viele Rechte und Möglichkeiten, sich auszuleben!», sorgt die Zürcherin gestern in der ARD-Talkshow «Anne Will» für rote Köpfe.

Es geht nur noch um Quoten

Armes Fernsehen: Es geht nur noch darum, Quoten zu bolzen. Diese Sendungen erinnern immer mehr an die früheren gescripteten Reality-Quasselshows am Nachmittag, in welchen Dumpfbacken und Asoziale Quatsch nach Drehbuch verbreiteten.

Zwar haben wir in der Schweiz einen Haufen kluger Köpfe. Aber holt man sie nach einem tristen «Tatort» ins Fernsehen? Wenn man diskutieren will, wie eine Mutter ihre Tochter an den IS verliert? Nein, man zerrt eine Frau in die Show, die allein nur schon äusserlich provoziert. Ein bisschen schocken nach dem «Tatort» – das haut hin. Motto: Gruselstunde nach dem Sonntagskrimi.

Man will Reibungsfläche statt Diskurs

Machen wir es besser? Nein – auch hier weiss man: Mit skurrilen Phrasendreschern bolzt man Quote. Kürzlich holte die «Arena» Alexander Gauland, den stellvertretenden Parteichef der umstrittenen deutschen Alternative für Deutschland (AfD), in den Ring.

Der Trend ist klar: Die Redaktionen haben offensichtlich Listen mit schillernden Exponenten, die man untereinander austauscht. Man will Reibungsfläche statt Diskurs. Das nächste Mal wird wohl wieder Roger Köppel bei «Anne Will» schlafwandlerisch die Vorteile der direkten Demokratie und die Gefahren der Zuwanderung erklären.

Ein Imageproblem für die Schweiz

Der frühere Sat.1-Chef Roger Schawinski erklärte das Prinzip solcher Sendungen in einer Kolumne: Das Casting derartiger Shows verlaufe gemäss dem Prinzip von «The Good, the Bad and the Ugly» (der Gute, der Böse und der Hässliche), dem Titel eines legendären Spaghetti-Western von Sergio Leone.

Es gehe nicht um Ernsthaftigkeit. Wichtiger sei, dass der Moderator alles im Griff habe und das Klamaukniveau mithilfe der zusätzlichen Redaktionsstimme im Ohr subtil steuern könne.

Das Kalkül ist klar: Man will Spektakel statt neuen Erkenntnissen. Schlimm ist aber vor allem, dass uns diese Art von deutschen Talkshows ein Imageproblem beschert. Man glaubt, die Schweiz sei ein Volk von Infantilen, Querschlägern und Hardlinern. Was können wir tun? Nach dem «Tatort» solche Shows erschiessen und ins Bett gehen.