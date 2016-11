Selbst wenn sie heute Abend 100'000 Euro gewinnen :  Familie Leumann machts billig für SRF

Diese vier geben heute alles: Fredy (40), Priska (40), Sara (12) und Nick (11) Leumann messen sich in der neuen TV-Spielshow mit Familien aus Deutschland und Österreich. Cool, humorvoll und aufgestellt wirken die Thurgauer aus Wuppenau auf den Fotos der aufgezeichneten Show. Vater Fredy ist technischer Kaufmann und AC/DC-Fan. Die Mutter ist Schulsozialarbeiterin und passionierte Hobby-Gärtnerin. Sohn Nick fährt gerne Snowboard. Und Kunstradfahrerin Sara ist der Grund, warum es die vier überhaupt in die Show geschafft haben. Das ZDF hatte nach Familien mit Talenten gesucht – und war auf die kleine Schweizer Akrobatin gestossen.



Ohne gross am Rad drehen zu müssen, geht für SRF die Rechnung vermutlich auf. Schon mit den letzten Co-Produktionen holte man eine solide Quote: «Spiel für dein Land» erreichte zuletzt 34,2 Prozent Marktanteil (469'000 Zuschauer). Man darf das Quiz – im Gegensatz zu Sven Epineys (44) holpriger Ratestunde «Wir mal vier» – loben: Selbst als Schweizer erfährt man im beim Dreiländer-Fragespiel viel über das eigene Land, und die Show ist eine Plattform für Schweizer Prominente, die sich meistens ganz ordentlich schlagen – auch wenn Marco Rima (55) kürzlich auf Davoser Flachdächern ausrutschte. Auch die Jubiläumssendung von «Verstehen Sie Spass?» holte kürzlich sagenhafte 38 Prozent – allerdings auch weil BLICK und später die deutsche Presse das «Blackface»-Thema gross gespielt haben.

SRF spart mit diesen Familiensendungen Geld

Quote gut, alles okay? Es gibt noch etwas wichtigeres: Die Kosten. SRF spart Geld mit diesen Familiensendungen am Samstagabend, denn sie kosten im Vergleich zu einem «Happy Day», das einen hohen sechsstelligen Betrag verschlingt, Peanuts. «Im wettbewerbsintensiven Fernsehmarkt ist es sinnvoll, wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihre Kräfte grenzübergreifend bündeln. Dabei entstehen betriebswirtschaftliche Vorteile und Synergien», erklärt denn SRF-Unterhaltungschef Christoph Gebel auch. Heisst: SRF und Co. schliessen sich im Kampf gegen die Privaten zusammen, um so die Samstagskiste zu retten.

SRF kriegt gegen Geld für Deutsche «eine fette Show»

Der deutsche TV-Produzent Werner Kimmig, der seit Beginn an «Verstehen Sie Spass?» macht und gerade zum 28. Mal den «Bambi» produzierte, versteht die Bestrebungen von SRF: «Wenn in Deutschland eine attraktive Sendung läuft, dann zappt die Hälfte der Deutschschweizer ohnehin zu diesem Format. Für SRF ist es daher besser, SRF gibt das Geld den Deutschen und kriegt dafür eine fette Show». Kimmig produziert auch die grosse Weihnachtsshow mit Helen Fischer, die SRF am 25. Dezember ausstrahlt.

Trotzdem stellt SRF klar, es gebe keine uneingeschränkten Beteiligten an deutschen Shows. Der Schweizer Bezug sei ausschlaggebend. Und noch etwas sei anders: Früher habe man auf jahrelange Serien von Koproduktionen gesetzt. Beispiele dafür sind «Wetten, dass..?» und der «Musikantenstadl». Heute sei mehr Vielfalt und Abwechslung gefragt.

Die Alternativen am Samstagabend schwinden

Nur: Sorgt man mit sich jagenden Familienshows am Samstagabend für Vielfalt? Die Schweizer Zuschauer haben nicht nur ähnliche Formate zu erwarten. Sie müssen sich mit ihnen auf gleichzeitig drei Sendern abfinden. Die Alternative morgen bleibt praktisch nur noch Dieter Bohlens (62) «Supertalent». Dort geht es um Pyrozauber. Abgebrannte TV-Unterhaltung? Die Alternativen am Samstagabend schwinden.

Und noch etwas ist störend: Diese Shows werden auf drei Stunden oder mehr ausgewalzt, damit die Sender einen langen Quotenteppich erreichen. In Deutschland ist das mittlerweile Standard. Dies kann nur mit grosser Tapferkeit ertragen werden. SRF müsste diesem Trend entgegenhalten. Er nervt.

Klar auch: Eine zweite Samstagabend-Show neben dem erfolgreichen «Happy Day» würde SRF gut tun. Es geht auch um Eigenständigkeit und Profilierung – gerade gegenüber den SRG-Kritikern. Man könnte zum Beispiel Roman Kilchspergers (46) erfolgreiche Schlager-Show «Hallo Again» öfter bringen. Aber eben, das kostet halt.

Beteiligung an «4 geben alles!» kostet den Sender einen Klacks

Und so werden die Leumanns heute wie Löwen kämpfen. Falls sie die 100'000 Euro Gewinnsumme einstecken sollten, wollen sie nach Neuseeland reisen. Für das Schweizer Fernsehen sind die vier jedenfalls ein Schnäppchen. Denn die Beteiligung an «4 geben alles!» kostet den Sender einen Klacks. Vor allem im Vergleich zu einer Show wie «Happy Day». Die Frage ist noch, ob es in Neuseeland auch Koproduktionen gibt. Vermutlich läuft auch dort eine Familiensendung in Zusammenarbeit mit Australien.