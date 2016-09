Patrizia Laeri macht bei der SRF Börse gratis Werbung für die UBS

Keiner kann sich ihrem Lächeln entziehen. Patrizia Laeri kauft man alles ab. Auf einem Teleshopping-Kanal würde man sofort zum Rocketchef, der Creme von Uschi Glas oder dem Bauchwegroller greifen, wenn sie ihn anpreisen würde.

Gestern gewährte Laeri der UBS einen schönen Auftritt. In«SRF Börse», bekam die Grossbank Gelegenheit, ihre neue Anlagestrategie anzupreisen: Weg vom Sparschwein. Die Leute sollen ihre Vorsorgegelder in Aktien, Immobilien und Obligationen umschichten. Ist ja verständlich. Gelder auf den Konti bringen den Banken wegen den Negativzinsen nichts mehr ein.

Keine Gegenstimmen

Patrizia Laeri begann die Sendung mit einer Warnung: «Zukunftsangst? Nicht die Schweizer. Ein Volk der Sorglosen», verkündete sie charmant-besorgt. Fast die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer machten sich keine Sorgen über das Rentendasein.

Dann trat Veronica Weisser, Vorsorge-Expertin UBS vor die Kamera und durfte anhand diverser Zahlenbeispielen aufzeigen, wie gefährlich es sein kann, das sauer Ersparte einfach in den Sparstrumpf auf der Bank zu stecken. Dort gebe es ja keine Renditen mehr. Das bedeute weniger Geld im Alter. Immobilien oder Aktien, liess die Fachfrau wissen, wären da viel lukrativer.

Gegenstimmen, dass Börsen- und Immobiliengeschäfte auch riskant sein können? Gab es nicht. Andere Institute neben der UBS kamen nicht zu Wort. Auch kein Hinweis, dass die Börse im Hoch sei und ein Einstieg in Aktien derzeit nicht zu empfehlen ist.

Wie wir ja seit längerer Zeit wissen, ist Patrizia Laeri mit einem Londoner Banker liiert. Sie führt mit ihm eine Fernbeziehung. Er arbeite aber weder bei der UBS noch eine UBS-nahen Bank, liess Patrizia Laeri ausrichten. Sollte die Sendung über das Unternehmen berichten, in welchem ihr Mann arbeitet, würde sie in den Ausstand treten. Trotzdem wäre es vielleicht an der Zeit, dass sie offenlegt, was ihr Partner eigentlich in London tut. Hier geht es nicht um Privatsphäre, hier geht es um Glaubwürdigkeit.

Die Kosten kommen erst am Schluss

Sicher war die gestrige Sendung kein Schulbeispiel an ausgewogener Berichterstattung. Was man der Moderatorin aber zugute halten muss: Sie sagte am Schluss, Anleger sollten die Kosten im Auge behalten und in risikoarme Fonds investieren. Das dürfte nicht im Sinne der UBS sein. Die Bank verkauft lieber ihre aktiv gemanagten Fonds, weil dort die Kommissionen höher sind.

Eine Frage: interessant wäre es zu wissen, welche Anlagestrategien Patrizias Laeris Partner verfolgt. Vielleicht hätte er ein paar Tipps. Beim TV-Checker liegt nämlich ein bisschen Erspartes auf einem Konto. Auch er will ja nach der Pensionierung nicht verhungern.