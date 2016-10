Aeschbi von geheimnisvoller Wunderwurzel geheilt :  Gibt sie ihm auch Kraft für den Sendeplatz von «Giacobbo/Müller»?

Wie bewurzelt man eine Sendung stets aufs Neue? Indem man sie jede Woche neu erfindet. Kurt Aeschbachers (67) Show mit dem Titel «Gegen den Strom» war eine der besten der letzten Zeit: bunt, kompakt und überraschend. Jeder andere hätte mit einem grippalen Infekt, der sich kurz vor der Show herangeschlichen hatte, seine Wurzeln verloren. Doch Aeschbi meisterte den Wurzelweg meisterhaft, auf dem eine Meisterwurz-Wurzel eine wichtige Rolle spielte.

Meisterwurz vertrieb seine Grippenkäfer

Die 47-jährige Pirmina Caminada aus der Bündner Surselva hatte sie ihm in der Sendung geschenkt. Seit 1991 geht sie auf die Jagd, seit diesem Jahr ist sie die erste Wildhüterin der Schweiz. Caminada, die in Schnaus lebt, ist auch eine exzellente Kräuterfachfrau. Gelernt hat sie die Heilkunst von ihrer Tante, die für jedes Boböli Tinkturen und Salben parat hatte. «Haben Sie mir ein Rezept?», fragte der angeschlagene Moderator. Und Caminada antwortete: «Ja, Meisterwurz. Die habe ich immer bei mir!» Die Wurzel der krautigen Alpenpflanze sehe ja aus wie Süssholz, stellte Aeschbi überrascht fest. Er müsse sie zerstampfen und verspeisen, erklärte ihm die urchig-schöne Alpenfrau. Man könne sie auch wie Schnupftabak sniffen. Interessant.

Und hat Aeschbacher das auch getan?, wollte der TV-Checker wissen. Ja, er hat. Er meinte: «Dass eine geraspelte Wurzel meine Grippenkäfer vertreibt, hätte ich kaum geglaubt. Aber siehe da: Nach ein paar Tassen Tee mit der Wunderwurzel aus dem Hosensack der ersten Wildhüterin von Graubünden schlich sich die Grippe davon.»

«Wer gegen den Strom schwimmt, braucht klare Ziele»

Man hat das Gefühl, dass Kurt Aeschbacher schon vor der Sendung an der Wurzel geschnüffelt haben muss. Es zeigte sich einmal mehr, dass bei SRF niemand unterwegs ist, der auf seinem Sendeplatz Wurzeln schlagen könnte. Wenn er ruhig und konzentriert durch die Show führt, nicht allzu bunt herumgispelt, gefällt er am besten. Schon die Begrüssung war ein kleiner literarischer Leckerbissen: «Wenn man in seinem Leben einen eigenen Weg gehen und seine Träume erfüllen will, dann reicht es nicht, wie Lemuren der grossen Herde nachzurennen», sagt er. «Nur tote Fische schwimmen im Strom. Und wer gegen den Strom schwimmt, der braucht klare Ziele. Der braucht Ausdauer und Mut, auch ein bisschen anders zu sein.»

«Aha, Sie sind also der Aeschbacher!»

Eine, die ihr ganzes Leben gegen den Strom schwamm, ist die 93-jährige Professorin Ruth Gatticker, welche als Letzte Red und Antwort stand. Sie war eine der unterhaltsamsten Gäste, die Aeschbacher je hatte. Früher war sie eine der ersten und weltbesten Anästhesistinnen der Welt und half bei der ersten Herztransplantation in der Schweiz mit. Energisch hatte sie den TV-Star vor der Sendung begrüsst: «Aha, Sie sind also der Aeschbacher! Ich kenne sie nicht, denn Fernsehschauen ist für mich nur ein Zeitverlust», sagte sie ihm ins Gesicht. Päng! Mit ihren pointierten Äusserungen gab sie dann aber humorvolle Einsichten in ein Leben gegen den Strom.

Mit solchen Sendungen und Gästen muss man sich keine Sorgen machen, dass Kurt Aeschbacher ab nächstem Jahr auf dem Sendeplatz von «Giacobbo/Müller» funktioniert. Vielleicht hält die Wirkung der Wunderwurzel ja noch weiter an. Und sonst hat die Bündner Wildhüterin sicher noch einige trockene Wunderpflanzen im Hosensack.

Und falls dann noch ein paar übrig bleiben, kann sie Aeschbi ja den armen jungen Comedians schenken, die künftig am Freitagabend zur Geisterstunde wie Wurzelmännchen ihr Publikum suchen müssen.