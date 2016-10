TV-Checker Padrutt über «Verstehen Sie Spass?» :  Blasse Entschuldigung und aufgedrehter Röbi

Einem muss man ein Kränzchen winden: Röbi Koller (58) hat in der Höhle des Löwen alles bravourös wegsteckt. Sogar die mutige Ankündigung der ARD, der Schweizer Moderator hole mit «Happy Day» unglaubliche 45 Prozent Marktanteil. Das war eine wahrhaft nette Begrüssung. Es sind ja nicht immer so viel.

Mit offenem Hemd und braungebrannt, als wäre er gerade aus den Ferien in Südafrika zurückgekehrt, nutzte Röbi die Gunst der Stunde. So schnell kommt er ja nicht wieder in eine deutsche TV-Show. Auch wenn diese inzwischen etwas abgehalftert ist. Guido Cantz (45) nannte Koller das Offiziersmesser der Schweiz und Koller erzählte aufgekratzt, dass er auch schon auf dem Matterhorn war. Also ganz oben.

Paola fand es wohl nicht so lustig

Nochmals gab es den Sketch zu sehen, der wie Laientheater wirkt. Man hätte Guido Cantz wenigstens die Lippen nicht so dick schminken müssen. Und jedes Mal ärgert man sich noch mehr über die Mutter, die sich am Schluss laut von ihrem Sitz im Publikum erhebt. Und grottenschlecht behauptet, Röbi sei der eigentliche Papi.

Inzwischen glaube ich Röbi Koller, dass er nicht eingeweiht war. Auch wenn er gute Miene zum bösen Spiel machte, liess er durchblicken, dass ihm die Blackface-Verulkung nicht ganz geheuer ist. Wenn die Szenerie real gewesen wäre, dann hätte das den Supergau für die Sendung bedeutet, meinte er. Man hätte sich im See versenken können. Und weiter sagte er: Die Zuschauer hätten ihm geschrieben, dass man sowas mit dieser Show nicht machen dürfe. Das nehme er als Kompliment. Man musste nur in die Augen von Paola Felix (66) schauen. Sie blieb starr. So lustig hat sie das alles wohl nicht gefunden.

Man fragt sich immer mehr: Was haben sich die Macher von «Happy Day», die den dunklen Spass hinter Röbis Rücken eingefädelt haben, eigentlich gedacht? Haben sie sich die Konsequenzen zu wenig überlegt? Offenbar musste alles schnell gehen. «Verstehen Sie Spass?» wählte Kollers Sendung, weil nicht mehr viel Zeit bis zur Jubiläums-Ausgabe blieb. Es wäre sicher besser gewesen, die ARD hätte sich eine Sendung zur Brust genommen, in der nicht menschliche Tragödien der Plot sind.

Das Problem: Wenn künftig in «Happy Day» eine Adoptivtochter auf ihren leiblichen Vater trifft und bitter geweint wird, fragt sich jeder: Ist das jetzt real oder wieder ein Affentheater? Kann man in Röbis Sendung, in der oft Schwerkranke beschenkt werden, noch mit gutem Gewissen traurig sein? Oder bleibt jetzt jedes Mal ein schales Gefühl zurück?

Die Entschuldigung las Cantz ab

Schliesslich hat sich Guido Cantz beim Publikum für den dümmlichen Blackface-Witz entschuldigt. Das Statement las er ab. Er habe schon eine hübsche Österreicherin, einen türkischen Bürger und einen älteren Herr gespielt. Als ob das mit einem Blackface-Gag zu vergleichen wäre. Er hoffe, dass die Zuschauer erkennen, dass die Rolle in keiner Weise rassistisch angelegt war, meinte er.

Die Sendung zeigte gestern, dass die Show, die unter dem Schweizer Moderatoren-Ehepaar Kurt und Paola Felix 20 Millionen Zuschauer erreichte, die Talsohle erreich hat. DJ Bobo als Chef eines deutschen Supermarkts in Grenznähe, der Schweizer Einkaufs-Touristen veräppelte, war zumindest lustig angedacht. Die Show war mit fast dreieinhalb Stunden eine Qual. Es gab noch einen weiteren dummen Gag: Ein redlicher Handwerker wurde von einer versnobten Familie zu einer Strafarbeit verknurrt. Weil Arbeiter stinken, musste er sich Deo unter die Arme sprayen. Lustig? Nein, auch da verstehen wir keinen Spass.

Als sich Guido Cantz für den Blackface-Witz entschuldigt hatte, applaudierte Paola Felix übrigens nicht. Das sagt alles über die Sendung, die einmal so gross war.