TV-Auswanderer Stephan Bosshard in Miami :  Der Brezel-König macht jetzt Bling Bling-Glück

Vor 17 Jahren verkaufte Stephan Bosshard (56) sein Unternehmen Brezelkönig und kassierte dafür einen zweistelligen Millionenbetrag. Heute machen der Luzerner und seine deutsche Gattin Birgit (52) nur noch, was ihnen gefällt. Aktuell heisst dies Happy Millionär: Die Bosshards haben ein Lebensberatungskonzept für Reiche lanciert sowie eine eigene Modelinie mit T-Shirts, Jeans und Wohn-Accessoires, veredelt mit echten Swarovski-Steinen.

Die Kamera schaut mit

«Ich verkaufe Bling-Bling-Glück», sagt Bosshard lachend. Dieses wollen sie nun in ihrem zweiten Wohnort Miami an den reichen Mann und die reiche Frau bringen. Und die ganze Schweiz kann dabei zuschauen: Ein Kamerateam begleitet Stephan und Birgit, die seit 23 Jahren verheiratet sind, in ihrer zweiten Heimat für die Auswandererserie «Adieu Heimat – Schweizer wandern aus», die morgen auf dem Privatsender 3+ startet.

Darin zeigt sich schnell: Der Brezelkönig und sein Spruch «Gahts no!» haben Kultpotenzial. Doch warum versucht er sein Glück ausgerechnet in Miami?

Spass und Geld zu haben, ist cool

«Als wir vor zwölf Jahren zum ersten Mal hier waren, haben wir uns gleich in den Ort verliebt», schwärmt Bosshard. Im Winter sei es warm und sauber. «Die Amerikaner sind kultiviert, offen und freundlich, das Essen in den Restaurants ist sehr gut.» In Miami seien er und seine Frau Millionäre unter Millionären. Der Unterschied zu vielen anderen: «Birgit und ich sind glücklich! Das wollen wir vermitteln, andere anstecken und mit unserer Lifestyle-Mode ein Zeichen setzen, dass es cool ist, Spass und Geld zu haben.»

Yacht, Champagner, Partys und Shoppen

Mit Hündin Gigi leben die beiden auf einer Yacht, schlürfen teuren Champagner, veranstalten Partys und shoppen, was das Zeug hält. Zudem suchen sie Lizenznehmer für Happy Millionär, wie er es bereits mit Brezelkönig gemacht hat. «Mein Schatz und ich gehen jetzt nicht unter die Kleiderverkäufer. Wir bleiben Unternehmer, die das Glück gepachtet haben.» Birgit perfektioniere dies mit ihrem pinkem Lippenstift. Sie lacht: «Wenn ich ihn auftrage, habe ich sofort gute Laune. Daher trage ich nur Pink.»