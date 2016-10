«Tatort»-Star ChrisTine Urspruch lässt sich scheiden

Sie ist der grosse kleine Star beim «Tatort». Doch privat hält sich Schauspielerin Christine Urspruch (46), die im Münster-«Tatort» die Gerichtsmedizinerin Alberich spielt, bedeckt. Still und heimlich hat sie sich nach sieben Ehejahren von ihrem Mann, Theaterregisseur Tobias Materna (45), getrennt. Dies berichtet nun «Das Neue Blatt». Der 1.32 Meter kleine TV-Star verrät gegenüber «Bild», dass das Liebes-Aus mit ihrem 1.80 Meter grossen Gatten schon eine Weile her ist. «Wir leben seit zwei Jahren getrennt. Aber mehr möchte ich nicht dazu sagen.»

Liebes-Aus im verflixten siebten Jahr

Urspruch und Materna hatten sich 2002 am Theater in Bonn verliebt, drei Jahre später kam ihre Tochter Lilo zur Welt. 2007 heiratete das Paar. Dass die Ehe ausgerechnet im verflixten siebten Jahr scheiterte, sei Zufall, sagt der TV-Star. «Es gibt keinen bestimmten Grund. Wir haben uns einfach auseinandergelebt und uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt.»

Als Liebes-Paar sind die Passé, aber als Elternpaar funktionieren die beiden prima. Materna betont, sie kümmerten sich weiterhin beide um ihre gemeinsame Tochter. «Uns und auch Lilo war wichtig, dass wir nach wie vor ihre Eltern bleiben und gemeinsam für sie da sind.»