Adam sucht Eva: Stripper Jesse verliess nach Riesen-Streit die Insel

Der Inselkoller liess bei Kandidat Jesse (30) nicht lange auf sich warten: In der gestrigen Folge von «Adam sucht Eva» provozierte der Stripper, der bisher vor allem mit seinen derben Macho-Sprüchen auffiel, einen fiesen-Streit, der in Tränen endete.

Während Ex-Queensberry-Sängerin Leo Bartsch (28) Spiegeleier briet, unterhielten sich Jesse und Moderator Peer Kusmagk (41) mit Kandidatin Chantel (33) am Frühstückstisch. «Du hast eine top Figur», sagte Jesse zu ihr. «Und Leo kann gut Eier machen.» Dieser Spruch verletzte nicht nur die Sängerin, die sich schliesslich alleine an den Strand setzte, sondern machte auch Peer und Kushtrim völlig fassungslos.

Jesse verstand die Aufregung um den Spruch nicht: «Was ist denn da beleidigend, wenn ich sage, dass sie gute Eier macht?» Die Stimmung war im Keller – und Peer forderte von Jesse, dass er sich bei Leo entschuldigt. Er beleidigte stattdessen lieber Peer als «Möchtegern-Promi» und zettelte einen Streit an. «Du bist der, der hier ein wenig zurückgeblieben ist! Du hast sie nicht mehr alle! Du bist nur ein Schwätzer, kannst nicht deine Fresse halten und bist bei mir unten durch», schloss Jesse seine Schimpftirade ab.

Jesse machte lieber den Abgang

Am nächsten Morgen entschloss er sich überraschenderweise, die Insel zu verlassen. «Ich war bisschen laut und entschuldige mich, Leo, Peer. Ich will nach Hause und das habe ich wahrscheinlich an euch ausgelassen. Ich werde heute das Camp verlassen.» Er habe nicht über den Streit reden wollen, weil er sowieso nur im Sinn gehabt hätte, das Projekt Nackt-Dating abzubrechen. «Wenigstens eine ordentliche Entschuldigung hätte ich mir gewünscht», fand Peer. «Ich hätte es schön gefunden, wenn er versucht hätte, das mit uns zu klären, anstatt einfach zu gehen», pflichtete Leo bei.

Teppich-Luder Janina will keinen «kleinen Pimmelmann»

Für bessere Laune sorgte Neuzugang Janina Youssefian (33). Das Teppich-Luder, das ihren Übernamen durch eine angebliche Affäre mit Pop-Titan Dieter Bohlen (62) bekam, plauderte gleich mal über ihre Vorlieben bei Männern. «Mein Fetisch sind süsse Nasen. Und sie müssen schöne Zähne haben», so das Ex-«Playboy»-Model. Sie verriet auch gleich, was sie sich bei einem Adam untenrum wünscht. – und was nicht. «Auf die Grösse kommt es nicht unbedingt an. Es gibt auch Männer, die ein grosses Ding haben und nicht damit umgehen können. Er muss damit umgehen können. Aber so einen kleinen Pimmelmann will ich auch nicht haben.» Ähä. (kad)