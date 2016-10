SRF spricht endlich über Schminke :  Das Geheimnis von Arthur Honeggers roten Lippen

Verwunderliches Dementi von SRF. Der Sender fragt auf seiner Website gross: «Schminkt sich «10vor10»-Moderator Arthur Honegger die Lippen?» und dementiert sogleich. «Nein.» SRF fühlte sich offenbar zum Dementi bewegt, weil die Lippenstift-Gerüchte partout nicht verklingen wollten. «Diese Frage kommt aber immer wieder, wenn Arthur Honegger bei «10vor10» durch die Woche führt», heisst es.

Tatsächlich wollte auch schon BLICK mehrmals wissen, woher der 37-jährige Moderator seine kirschroten Lippen hat. Bisher blieb ein Statement von Sender-Seite aber aus. Jetzt habe SRF extra in der Maske nachgefragt, heisst es weiter. Das Ergebnis: «Arthur Honeggers Lippen werden nicht geschminkt. Sie sind von Natur aus gut durchblutet und scheinen deshalb so rot am TV.»

Honegger selbst wundert sich über den Gesprächsstoff. «Ernsthaft jetzt?», schreibt er auf Twitter. «You got to be kidding me.» (dt. Ihr macht wohl Witze) (meg)