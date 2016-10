So reagiert Röbi Koller auf die «Verstehen Sie Spass?»-Kritik :  «Das geht alles an mir vorbei»

BLICK: Mit welchen Gefühlen gehen Sie zu «Verstehen Sie Spass?»?

Röbi Koller (58): Einerseits mit Spannung, denn ich war noch nie in einer grossen deutschen TV-Show. Andererseits auch mit Gelassenheit, weil ich in der ganzen Sache gut weggekommen bin. Alle fanden, dass ich gut reagiert habe. Ich freue mich auf die Sendung.

Haben Sie sich nicht überlegt abzusagen?

Nein. Das muss man auch trennen. Es ist eine Ehre, wenn man von einer so legendären Sendung auf die Schippe genommen wird. Moderator Guido Cantz und sein Team haben alles hoch professionell eingefädelt. Nicht hinzugehen, wäre ein Affront. Und die Blackface-Vorwürfe? Da kann man geteilter Meinung sein. Ich finde das alles nicht so schlimm.

Haben Sie wirklich nicht gemerkt, dass Sie veräppelt werden?

Nicht die Bohne! Ich habe mir nachträglich aber natürlich schon überlegt: Wo hätte ich es merken können?

Als Moderator begrüssen Sie in der Regel schon vor der Show sämt­liche Gäste und sind mit allen Abläufen vertraut. Da hätten Sie doch etwas merken müssen?

Normalerweise wäre der vermeintliche Vater, den wir für die junge Frau gesucht haben, in der Probe gewesen. Aber es wurde mir gesagt, dass er den Flieger aus Südafrika verpasste. So etwas kam auch schon früher mal vor. Die Kollegin der Tochter, die für Francesca den Wunsch eingereicht hatte, war ausserdem bei allen Vorbereitungen dabei. Sie betonte, dass sie sich auf

die Sendung freue.

Auch in Deutschland gibt es erste Kritik. «Der Spiegel» schreibt, der Blackface-Gag sei rassistisch. Haben Sie keine Angst, dass jetzt auch dort der Wirbel losgeht?

Nein, das geht alles an mir vorbei. Die Aufregung wird sich nicht um mich drehen. Wenn schon, geht die Kritik an die «Verstehen Sie Spass?»-Macher.

Wird Blackfacing in der «Verstehen Sie Spass?»-Sendung am Samstag thematisiert?

Ja, wir müssen darüber reden. Wir sind der Meinung, dass wir das den Zuschauern schuldig sind. Wir müssen auch ein paar andere Dinge erklären. Viele wussten nicht, dass diese Francesca eine Schauspielerin war. Ich bin im Übrigen stolz, dass sich unsere Zuschauer schützend vor «Happy Day» gestellt haben und sagten: Das sollte man mit dieser Show nicht machen, sie ist zu wichtig, als dass man sie verulken darf. Doch ich finde: Man darf das! Es ist auch erlaubt, mit mir ­einen Scherz zu treiben. Das ändert nichts daran, dass wir «Happy Day»-Macher weiterhin alles daransetzen, emotionale Geschichten zu bringen, in denen wir Menschen glücklich machen. Wir werden bestimmt keinen lustigen Unfug mit den Menschen treiben.

Die NZZ schrieb aber, die Einlage bei «Happy Day» entlarve «diesen alltäglichen Zynismus im Fernsehgeschäft». Es werde mit Gefühlen gespielt. Werden Sie künftig vorsichtiger sein, wenn Sie Familien zusammenführen?

Die Kritik des Zynismus lasse ich nicht gelten! Wir recherchieren und erzählen unsere Geschichten mit grosser Sorgfalt. Aber natürlich kann mal ein Fehler passieren. Es gab bereits kleine Pannen. Aber so etwas wie in dieser Verladung darf bei uns real nie passieren! Das war übrigens auch meine grösste Sorge während der Sendung: Was bedeutet das für den Ruf von «Happy Day»? Es wäre katastrophal gewesen, wenn so etwas wirklich passiert wäre.

Prominente rufen nun zum Boykott von «Verstehen Sie Spass?» auf. Haben Sie Verständnis dafür?

Es gibt immer Menschen, die betupft sind. Aber es war nicht böse gemeint. Ich sehe es nicht so eng.