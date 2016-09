So erklärt der SRF-Unterhaltungschef die Aeschbi-Nachfolge von «Giacobbo/Müller» :  «Züge halten zwischendurch auch mal an»

Schafft das SRF den Humor ab? «Ich weiss nicht, wie Sie darauf kommen», sagt SRF-Unterhaltungschef Christoph Gebel gegenüber BLICK. «Comedy hat 2017 jede Woche einen Sendeplatz, so wie seit Jahren. Einfach nicht mehr am Sonntag, sondern am Freitag. Dazu läuft in dieser Sparte jede Menge Online.»

Nach dem Sende-Aus von «Giacobbo/Müller» gab SRF vergangene Woche bekannt, dass neu Kurt Aeschbacher (67) mit seiner Talkshow den Sonntagabend übernehmen wird – und Comedy-Newcomern damit keine Chance gibt. «Das verstehe ich nicht», kritisierte Viktor Giacobbo (64) die Entscheidung des SRF am Wochenende gegenüber «g&g Weekend». In der Schweiz wimmle es von talentierten Komikern, die potentielle Nachfolger von ihm und Mike Müller (52) sein könnten, aber: «Die Verantwortlichen von unserem lieben Sender müssten ein wenig aus den Büros raus gehen und vielleicht an diese Orte gehen, wo es überall diese Talente gibt.»

Neuer Sendeplatz «kein unmittelbarer Nachteil»

Ist die Satire ohne «Giacobbo/Müller» am Sonntag bei SRF tot? «Ich verstehe die Frage nicht. Comedy ist neu am Freitag und nicht mehr am Sonntag programmiert», so Gebel weiter. «Satire wird heute sehr stark zeitversetzt und über Onlinekanäle genutzt, wir sehen mit dem neuen Sendeplatz darum keinen unmittelbaren Nachteil.» SRF verändere nun an verschiedensten Plätzen die Programmstruktur von SRF 1 – am Donnerstag, Freitag und Sonntag. «Die Änderungen stehen somit in einem Gesamtzusammenhang.» Verpasst das SRF gerade einen Zug? Schliesslich boomt die Satire bei ARD und ZDF. «Nein, gar nicht. Züge fahren und halten zwischendurch auch mal an.»

«Wir sind immer dran neue Talente zu scouten»

Giacobbo warf dem SRF am Wochenende vor, dass man nach Talenten suchen hätte müssen. Gebel findet nicht, dass sich das SRF zu wenig angestrengt hat: «Wir sind immer dran neue Talente zu scouten und zu testen. Nur reden wir nicht öffentlich darüber. Im Moment läuft übrigens die neue Staffel von ‹Comedy aus dem Labor› – in dieser Sendung haben zahlreiche Talente Auftrittsmöglichkeiten.»

«Auch die ARD talkt nach dem ‹Tatort›»

Aeschbacher verlässt nun seinen alten «gelernten» Sendeplatz auf Sonntagabend. Kann das nicht zum Problem werden? Gebel gibt sich optimistisch: «Der Sonntag ist an einigen Orten ein gut eingeführter Sendeplatz für Talks. Auch die ARD talkt nach dem ‹Tatort›. Schauen wir mal. Wir rechnen mit einer guten Resonanz des übrigens sehr treuen Publikums von ‹Aeschbacher›». Kann nur noch Aeschbacher eine einigermassen solide Quote garantieren? «Die Quote ist nur ein Element der Programmgestaltung im Service Public. Die Programmänderungen sind als Ganzes zu betrachten, nicht auf die einzelne Sendung bezogen.»