So brisant war der Schweizer TV-Krimi noch nie :  Killt dieser Tatort den Sterbetourismus?

Der neue Schweizer «Tatort» gibt schon vor der Ausstrahlung zu reden: Die Episode «Freitod» vom kommenden Sonntag geht das Thema Sterbetourismus kritisch an. Eine an Parkinson erkrankte Frau aus Deutschland kommt nach Zürich, um aus dem Leben zu scheiden. In einer aufwühlenden Szene sieht man, wie sie unter den Tränen der Tochter ihren Todestrunk schlürft und stirbt. Einen Tag später wird die Sterbehelferin erschlagen aufgefunden.

Ob mit Absicht oder nicht – der Film wird die Sterbehilfedebatte befeuern, die vor allem in Deutschland mit grosser Heftigkeit und Emotionalität geführt wird. Nur so viel über das Ende des Films, das hier nicht verraten werden soll: Beim geplanten Tod läuft etwas aus dem Ruder.

Bernhard Sutter (49) von der Sterbehilfeorganisation Exit meint: «Vielleicht ist dieser ‹Tatort› auch eine Warnung an todkranke Deutsche, sich auf keinen Fall in die Schweiz zu begeben.» Seit 2015 ist in Deutschland «die auf Regelmässigkeit angelegte Förderung der Selbsttötung» verboten. «Die deutschen TV-Intendanten hätten sicher keine Freude an einem ‹Tatort›, der ein Werbespot für den ‹Sterbetourismus› wäre.» Die Macher des Luzerner Krimis hätten sich bei Exit informiert, verrät Sutter und lässt durch­blicken, dass er mit einem sterbe­hilfekritischen Ende nicht glücklich wäre.

Heftig reagiert Giuseppe Gracia (48), Sprecher des Bischofs von Chur: «Selbsttötungsorganisationen vermitteln gern das Bild des sanften Todes. Wenn es im ‹Tatort› einen Mord in diesem Milieu gibt, wird deutlich, dass es in diesem Business um Tötung geht, also um gewalttätige Handlungen.»

Die Komplexität des Themas werfe die Frage auf, ob ein Krimi die geeignete Form sei, um sich mit der organisierten Suizidhilfe auseinanderzusetzen, meint Rechtsanwältin Marlies Näf-Hofmann. Sie kämpft mit dem Verein «Ja zum Leben» gegen Sterbehilfe: «Es ist zumindest beruhigend, dass der Film aufzeigt, wie schnell es zu Entgleisungen bei diesen Organisationen kommt.»

Der Krimi «Freitod» regt zum Nachdenken an. «Ich begrüsse, dass ein populärer Krimi die wichtige gesellschaftliche Frage der Selbstbestimmung am Lebens­ende aufnimmt», sagt Exit-Sprecher Sutter. «Selbst wenn die fiktive Sterbehilfeorganisation nicht nur gut wegkommen sollte, wird in deutschen Stuben wieder einmal diskutiert, ob ein alter Mensch wirklich die Einwiligung eines Richters braucht, um sterben zu dürfen.»

Regisseurin Sabine Boss (50) sagt, sie sei «vehemente Befürworterin» der Sterbebegleitung. «Es war uns aber wichtig, dass wir nicht schwarz-weiss malen.» Und: «Der Film ist bestimmt keine Werbung. Weder für die eine noch die andere Seite.» Der Entscheid für den Schluss hätten Autoren und die Redaktion getroffen.