Skandal beim schwulen US-Bachelor :  Ein HIV-positiver Kandidat für die Quote

Im US Unterhaltungs-TV gibt es gleich zwei aussergewöhnliche Premieren. Im September startet auf dem Sender «Logo» die Show «Finding Prince Charming». In der neuen Auskopplung von «The Bachelor» sucht der schwule Robert Sepúlveda Jr. (33) unter 13 Kandidaten seinen Traummann. Jetzt kommt heraus: Einer der Traumprinzen ist HIV-positiv. Die Macher der Sendung, die von Ex-N*SYNC-Sänger Lance Bass (37) moderiert wird, sollen davon schon lange gewusst, die restlichen Kandidaten aber absichtlich im Unwissen darüber gelassen haben, wie die Plattform TMZ berichtet.

HIV für die Quote

Die Enthüllung soll ein Schlüsselpunkt in der Show sein, die restlichen Kandidaten quasi vor laufender Kamera von der Infizierung ihres Mitstreiters erfahren. Nur beim Bachelor selbst liess der bislang unbekannte Kandidat die Bombe schon früh platzen. Ein HIV-Patient, der für Quote sorgt - die Rechnung geht bislang auf. In den USA läuft die Debatte um die Show bereits heiss.

Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Wer das Herz des ersten schwulen Bachelors erobern konnte, ist noch nicht bekannt.

In der Schweiz leben heute geschätzt 20'000 HIV-Infizierte, rund 6000 davon sind Frauen. Die HIV-Infektion ist zwar auch heute noch nicht heilbar, mit der Krankheit kann man mittlerweile dank Therapie aber gut leben. HIV positive Menschen haben laut Aids-Hilfe Schweiz heute eine ähnlich hohe Lebenserwartung wie die Allgemeinbevölkerung. Nur eine unbehandelte HIV-Infektion führt nach Jahren zu Aids und damit zu lebensbedrohlichen Infektionen. (meg)