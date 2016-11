Schweizer Star-Regisseur Florian Froschmayer erklärt das Krimi-Phänomen :  Darum ist «Tatort» Kult

Hochspannung gestern Abend in der Jubiläumsfolge: In «Taxi nach Leipzig» sassen Maria Furtwängler (50, als Charlotte Lindholm) und Axel Milberg (60, als Klaus Borowski) gefesselt in einem Auto, das von einem Psychopathen gelenkt wurde. Warum ist der «Tatort» auch nach 1000 Folgen noch Kult? Der fünffache «Tatort»-Regisseur Florian Froschmayer (44) erklärt den mörderischen Erfolg.

«Wie ein Hauptgewinn»

«Der ‹Tatort› ist für ambitionierte junge Regisseure ein Türöffner. Ich habe das 2008 mit meiner Episode ‹Borowski und die heile Welt› selber erlebt. Darin spielte übrigens, wie in der Jubiläums-Episode vom Sonntag, Axel Milberg den Kommissar. Einen ‹Tatort› inszenieren zu dürfen, ist wie ein Hauptgewinn. Man gehört dadurch zu einem auserwählten Kreis. Beispiel: Wolfgang Peterson, der 1977 die Episode ‹Das Reifezeugnis› mit Nastassia Kinski drehte, machte anschliessend in Hollywood Karriere.»

«Schon der Vorspann zieht einen in den Bann. Die Musik, das bedrohlich wirkende Augenpaar: Dieses Signet wirkt bis heute modern. Auch mich packt der 30-Sekunden-Vorspann jedes Mal, wenn ich im Schnittraum die Rohfassung einer meiner Folgen sehe. Da wird einem sofort die Verantwortung bewusst.»

«Gesellschaftlich relevante Themen»

«In den ‹Tatort›-Folgen werden immer wieder gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen. In meiner Sniper-Folge ‹Ihr werdet gerichtet› ging es um Selbstjustiz und die überforderte Justiz. Die Folge hatte in Deutschland eine Rekordquote von 8,96 Millionen Zuschauern. Sie löste Kontroversen aus – auch darüber, wie weit Gewaltdarstellungen im Fernsehen gehen dürfen. Das ist gut, denn so bleibt die Krimireihe im Gespräch.»

«Die Kommissare sind Publikumslieblinge – Menschen aus Fleisch und Blut, sie haben Ecken und Kanten. Das fing mit Schimanski an. Heute holen Figuren wie Hauptkommissar Frank Thiel, gespielt von Axel Prahl, und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne – Jan Josef Liefers – Höchstquoten.»

«Die ganze Familie diskutiert»

«Die Reihe ist die letzte grosse Familienkiste. Der Sonntag ist ‹Tatort›-Abend. Von den Grosseltern bis zu den Jungen schauen heute noch alle gespannt zu. Und danach diskutiert die ganze Familie angeregt über den Krimi. Ich hoffe, dass diese Tradition trotz der sich durch die Streaming-Dienste verändernden Sehgewohnheiten noch lange anhält.»