Schweizer räumen bei Familiensendung «4 geben alles!» ab :  Familie Leumann gewinnt 100'000 Euro

Sie gaben alles und haben gewonnen! In der Familienquizsendung «4 geben alles!» räumte gestern Abend Familie Leumann aus Wuppenau TG das Preisgeld von umgerechnet rund 107'000 Franken ab.

Jeweils eine Familie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ging ins Rennen. Am Ende überzeugten jedoch die Thurgauer Fredy (40), Priska (40), Sara (12) und Nick (11) in insgesamt sechs Spielrunden. Ebenfalls in die Punktebewertung floss die emotionale Wirkung der Familien auf die Zuschauer mit ein, die mithilfe von sogenannten «Emo-Bändern» gemessen wurde.

Von der Siegesprämie wollen sich die Leumanns eine Reise nach Neuseeland gönnen. Ein Teil des Gewinns wird für die Ausbildung des Nachwuchses zur Seite gelegt.

Die Co-Produktion zwischen dem SRF, ZDF und ORF wurde bereits Ende Oktober in München aufgezeichnet und von Steven Gätjen (44) moderiert. (paf)