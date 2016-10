Sarah Joelle motzt bei Blutt-Show «Adam sucht Eva» :  Diven-Allüren und Stuhlgang-Beichte

Die Dating-Show «Adam sucht Eva» ging gestern bei RTL in eine neue Runde: Neben elf Normalo-Singles suchen in der dritten Staffel auch sieben Prominente in der Südsee ihr Liebes-Glück. Ohne Strom, Handys und natürlich ohne Kleider lernten sich die Kandidaten auf der «Insel der Versuchung» in der ersten Folge kennen.

Skandalnudel Sarah Joelle (27) legte sich vor dem Start der Nackt-Show eine neue Frisur zu: Ob die XL-Mähne, die geschickt ihre Brüste verdecken konnte, als Schummelei gilt? Als «Playboy»-Model hat sie bereits Erfahrung mit Nackt-Auftritten in der Öffentlichkeit gesammelt. Trotzdem sagte sie gestern bei ihrem Einzug: «Es ist schon eine Überwindung, sich jetzt ganz auszuziehen.»

Die ehemalige «DSDS»-Kandidatin zeigte sich gestern vor allem von ihrer divenhaften Seite und sorgte bei den übrigen Kandidaten mit ihren Star-Allüren für Stirnrunzeln. «Ich suche eine Bettenoption», so das Reality-Sternchen. Sie wollte nicht wie die anderen Kandidaten unter freiem Himmel schlafen. «Haltet mich nicht für bekloppt, aber ich bau mir jetzt ein Zelt. Ich weiss, ich hab einen Knall.»

«Kann nicht sein, dass ich fünf Tage nicht kacken gehe!»

Auch mit dem Gang aufs WC hatte sie Mühe und liess ihre Kollegen daran teilhaben. «Ich habe noch kein Mal gemacht, seit ich auf der Insel bin. Es ist einfach nur abartig», jammerte sie. Ihr Problem: Nackt und barfuss könne sie sich einfach nicht erleichtern. «Ich habe einen richtigen Blähbauch. Es kann nicht sein, dass ich fünf Tage nicht kacken gehe!» Auch bei der ersten Challenge, die die Kandidatinnen bewältigen sollten, motzte Sarah Joelle um die Wette. «Ich dachte, ich sei im Paradies, jetzt soll ich Wasserspiele vollziehen.» Ihre Motzerei fand einzig bei Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer (33) ein Ende: Bei ihm wurde die nörgelnde Sängerin ganz zahm. «Bei mir und Daniel ist eine Art Sympathie entstanden», sagte sie.







Neben Sarah Joelle ziehen in der Sendung sechs weitere Promis blank: Moderator Peer Kusmagk (41), Model und Teppich-Luder Janina Youssefian (33), Surferin Janni Hönscheid (24), Daniel Köllerer, Ex-Queensberry-Sängerin Leo Bartsch (28) und «Richter Gnadenlos» Ronald Schill (57) suchen hüllenlos die grosse Liebe. Ob auch sie noch mit Star-Allüren nerven? Abwarten... (kad)