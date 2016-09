Sabia Boulahrouz bei «Dance Dance Dance» :  Desaster trotz sieben Stunden Training am Tag

Statt Applaus und einer guten Bewertung der Jury erntete Sabia Boulahrouz (38) am Samstagabend Kritik. «Wow, du bist so sexy. Du siehst wirklich atemberaubend aus, aber es fehlt die Körperspannung!», urteilte Jurorin Sophia Thomalla (26). Auch DJ Bobo (48) hatte sich vom Model mehr erhofft: «Ich bin ein bisschen entsetzt. Ich sehe so viel Potenzial in dir, aber du kannst es nicht abrufen, weil du Angst hast.»

«Nie vor Mitternacht ins Bett gekommen»

An der Vorbereitung kann es nicht gelegen haben. Die Ex von Fussball-Star Rafael van der Vaart (33) trainierte wie ein Profi. «Das Training war sehr, sehr hart! Vor allem weil ich mir das sehr viel einfacher vorgestellt hatte … So bis zu sieben Stunden am Tag waren es dann schon manchmal», sagt Boulahrouz gegenüber der «Bild».

Die letzten Monate waren nicht leicht für sie: Schliesslich hat sie noch zwei kleine Kinder daheim. «Für mich war dann vor und nach dem Tanzen noch lange nicht Schluss, da ich meine beiden kleinen Kinder mit nach Köln genommen und mich natürlich um die beiden gekümmert habe. Mein Wecker ging fast jeden Tag um 6 Uhr. Kinder fertig machen, frühstücken, in die Kita bringen. Nachmittags dann noch die Kinder beschäftigen, bis dann Zeit fürs Abendessen war und die beiden schliesslich im Bett sind!», sagt sie weiter. «Manchmal stand ich vor dem Spiegel und dachte, es ist fast Mitternacht und ich bin immer noch in Trainingsklamotten und nicht mal geduscht, geschweige denn hatte ich etwas gegessen. Ich war ganz oft einfach nur und fix und fertig. Ich bin nie vor Mitternacht ins Bett gekommen …»

Verletzung am Arm, Muskelfaserriss

Körperlich kam Boulahrouz an ihre Grenzen. «Muskelkater hatte ich fast durchgehend. Gerade am Anfang konnte ich mich teilweise nicht mehr auf meinen Popo setzen, da mir echt der Allerwerteste wehgetan hat! Ich hatte eine kleinere Verletzung an meinem Arm. Da ich ständig die Tänze mit den meisten Hebungen hatte, war das immer eine extreme Belastung für meinen Arm. Zumal der Körper im Alltag solche Bewegung und Belastung nicht gewöhnt ist. Zum Schluss wurde sogar ein zweifacher Muskelfaserriss daraus!»

16 Kilo abgenommen

Das Tanztraining hat seine Spuren hinterlassen. 16 Kilo sind weg. Wie viel sie jetzt bei ihren 1,68 Meter wiegt, weiss sie jedoch nicht: «Ich stelle mich nicht mehr auf die Waage. Ich hatte ja schon vorher sehr viel abgenommen, aber durch mein tägliches Training ist mein Körper fester, definierter und muskulöser geworden. Ein sehr schöner Nebeneffekt!»

Nächsten Samstag muss Sabia Boulahrouz zeigen, dass mehr in ihr steckt. Und sie sieht die Kritik als Motivation: «Ich lerne daraus und ich werde die nächste Show noch besser machen als heute.»