Porno-Casting und Magersucht-Witze :  Wie doof darf Service public sein, Herr de Weck?

Was soll die SRG leisten? Was den Privaten überlassen? Und wo sind die Grenzen des Service public? Diese Fragen sind Dauerbrenner in der medienpolitischen Diskussion.

So auch im «Medienclub» auf SRF: Kritikerin Natalie Rickli (SVP) und Verleger Peter Wanner standen am Dienstag SRG-Boss Roger de Weck und dem SRG freundlich gesinnten Wissenschaftler Mark Eisenegger gegenüber.

Rickli, Präsidentin der nationalrätlichen Medienkommission, beharrte darauf, dass die SRG sich zurückhalten müsse. De Weck verteidigte seine Sendungen aber beharrlich.

Auf die Frage des Moderators, ob es auch Sendungen gebe, die nicht mehr zum Service public gehören, meinte der bald abtretende de Weck: «Nein, unsere Sendungen sind in den Grundwerten des Service public verankert.»

De Weck: «Exhibitionismus nicht auszunutzen»

Dazu zählt er die Menschenwürde und der Wille zur Informationsvermittlung. Aber auch «die Persönlichkeit der Teilnehmer zur Geltung zu bringen, ohne ihren Exhibitionismus auszunutzen, wie man es in vielen Talk- und Realityshows im kommerziellen TV sieht».

Seither macht in den sozialen Medien eine Mini-Serie die Runde, die SRF für das Internet produziert. Die Kunstfigur Jenny-Wanessa will gemäss Sendungsporträt «Followers, Likes und Fame». Dabei sei es «egal», ob als Bachelorette oder Pornostar.

In der neusten Folge geht Jenny-Wanessa denn auch auf Partnersuche für einen Pornofilm, den sie drehen möchte. Denn «mis vorbild d Kim Kardashian West hät ja sooo vieli follower überal und ich glaube das isch weg ihrem porno. wäg dem suech ich jetz ade ETH Zürich min pornopartner und dreih au sonen film. Dört sind sowieso alli jung und geil. #hoot #rawr #jennywanessa», schreibt die Figur auf ihrem Facebook-Profil.

Sehr explizite Fragen

In den Gängen der ETH Zürich fragt sie einen Studenten, der mit einer jungen Frau unterwegs ist, ob er «auf ihrem Gesicht kommt». Dann fragt sie Männer, ob sie «fisten» – oder wegen ihr «eine Latte» bekommen.

Nach einigen sehr expliziten Posen kommt Jenny-Wanessa zum Schluss, dass sie keinen Porno drehen will – schliesslich hätten die ETH-Studenten «kein Sixpack». Sie verspricht aber, dass sie noch weitere Ideen habe, um berühmt zu werden. Der Titel der vorherigen Folge lässt erahnen, was für welche: «Ich schaue zu meiner Pussy.»

Offensichtlich versucht SRF mit satirischen Mitteln ein jüngeres Publikum zu erreichen. Doch Humor ist bekanntlich Geschmacksache. Und die Reaktionen in den sozialen Medien fallen mässig begeistert aus.

«Unverzichtbar für den nationalen Zusammenhalt!», twittert SVP-Frau Rickli sarkastisch. Und SP-Nationalrätin Jacqueline Badran hält trocken fest: «Die Jungen dort abholen, wo sie stehen mit educational content? Sollen sie's probieren.»

In diese Richtung argumentierte auch de Weck im «Medienclub». Solche Webserien seien «wichtig» für das junge SRF-Publikum – und im Übrigen sehr erfolgreich. Ausserdem hätten private Medien in der Schweiz bisher keine Web-Serien produziert. (vuc)