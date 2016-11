Pietro Lombardi rechtfertigt «Schlampe»-Ausraster bei Sarah :  «Soll ich Prinzessin zu ihr sagen?!»

Erstmals nach der Veröffentlichung des privaten Streit-Videos äussert sich Pietro Lombardi (24) zu seinem Ausraster. In der Aufnahme, die Noch-Ehefrau Sarah (24) heimlich von Pietro machte, drohte der Sänger wütend: «Ich schwöre bei Gott, ich f***e dich richtig! Ich schwöre bei meinem Kind, auf seinen Tod.»

Das ehemalige Traumpaar streitet im Video darüber, ob der Polizeieinsatz von vergangener Woche wirklich nötig gewesen sei, nachdem Pietro Sarah geschubst hatte.

«Soll ich Prinzessin zu ihr sagen?»

Der Sänger wirft Sarah vor, die Beamten nur gerufen zu haben, um seinem Ruf zu schaden, und nennt sie im Clip «Schlampe» (BLICK berichtete). Jetzt sagt er der Zeitung «Bild»: «Ich glaube, meine Reaktion war normal. Dass man so impulsiv ist, nachdem man betrogen worden ist, kann, denke ich, jeder nachvollziehen. Soll ich Prinzessin zu ihr sagen?»

Pietro bestätigt, dass Sarah ihn heimlich gefilmt hat. Über seine derbe Drohung im Video sagt Pietro, der von Sarah monatelang mit ihrem Ex-Freund betrogen wurde: «Wie gesagt. Ich glaube, ich verhalte mich normal. Ich glaube sogar, dass die Leute sagen: ‹Schau mal, die filmt den heimlich.› Und sie bekommt es wieder ab.»

Anzeigen wolle er seine Noch-Ehefrau, mit der er Söhnchen Alessio (16 Monate) hat, nicht – obwohl er dies könnte. «Das Wichtigste ist mein Sohn. Alles andere ist doch Kindergarten.»

Ihre Familien gehen aufeinander los

Als wäre das Liebes-Aus zwischen Sarah und Pietro nicht dramatisch genug, gehen jetzt auch noch die Familien der beiden aufeinander los. Gestern schoss Pietros Schwester, die ebenfalls Sara heisst, auf Facebook gegen ihre Schwägerin: «Was willst du damit erreichen? Wie kannst du nur meinen Bruder filmen, um zu versuchen, dass er am Ende dumm dasteht? Tja, Süsse, wohl eher nach hinten losgegangen. Wäre die Kamera aus gewesen, hättest du sicherlich nicht so höflich mit ihm geredet.»

«Haltet euch da raus, denn ihr wisst gar nix»

Die Antwort der Gegenseite kam postwendend in Form eines Facebook-Kommentars. Sarahs Mutter Sonja Strano schreibt: «Wahnsinn, wer sich hier nach fünf Jahren wagt, zu Wort zu melden! Ich glaube, sagen zu dürfen, dass ihr einen Scheiss wisst, was passiert ist und wie sehr Sarah Pietro und auch andersrum geliebt hat. Wo wart ihr denn? Sorry, aber ihr meldet euch doch immer nur, wenn es um Hasstiraden geht. Haltet euch da raus, denn ihr wisst gar nix.»

Das liess Pietros Schwester nicht auf sich sitzen und schob nach: «Sonja, ich habe auch nie an der Liebe der beiden gezweifelt, dachte erst, dass das echt ist! Ja, ich melde mich nach fünf Jahren zu Wort, um meinen Bruder zu verteidigen. Kann ja nichts dafür, wenn deine Tochter versucht, meinen Bruder fertigzumachen.» Auch Pietros Bruder mischte sich ein und kommentierte knapp: «#bitch» – zu Deutsch: «Schlampe». (kad)