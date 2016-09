Promi Big Brother: Frank streitet heissen Flirt mit Jessica ab

Sie haben gekuschelt und geflirtet und so für ein wenig Unterhaltung im tristen «Promi Big Brother»-Container gesorgt. Passiert ist zwischen Frank Stäbler (27) und Jessica Paszka (26) aber nichts – und das soll auch so bleiben, wie er jetzt im Interview mit «Bild» erzählt. Er sei froh, dass der TV-Knast vorbei ist, auch wenn er sich als Sportler ärgert, kurz vor dem Ziel ausgeschieden zu sein: «Da wäre ich lieber vor 5 Tagen rausgeflogen. Es fühlt sich jetzt an, als hätte ich eine Medaille verpasst. Aber Freiheit ist Freiheit, und ich möchte jetzt am liebsten mit meiner Frau telefonieren.»

«Sie hatte vielleicht andere Absichten im Kopf»

Er habe «keine Bedenken», wie sie auf seine Zeit mit Jessica reagiere. Aus der Aussenperspektive könne er verstehen, dass es zwischen ihnen nach mehr als Freundschaft ausgesehen habe. «Sie hatte vielleicht andere Absichten im Kopf. Aber ich von meiner Seite her bereue nichts. Ich habe mich so verhalten, wie ich bin. Vielleicht bin ich manchmal über die Stränge geschlagen, aber dahinter steckte keine böse Absicht», sagt er. Fragen zum Verhältnis zu ihr seien ihm aber unangenehm: «Der Punkt ist ja, dass ich nichts für sie empfinde, während alle anderen das Gegenteil denken.»

«Unglaublich coole Freundschaft» mit Jessica

Er habe mit ihr aber eine Person gefunden, die ihm sehr ähnlich sei und mit der eine «unglaublich coole Freundschaft» entstanden sei. «Natürlich haben wir aus unserer Langeweile heraus Dinge getan, die missverständlich waren – wie zum Beispiel das Flirten und Kuscheln. Trotz allem ändert das nichts an meinem Verhältnis zu meiner Sandra. Für mich gibt es nur eine Frau, die den Ring um den Finger trägt, und sie ist unantastbar.»

«Ich esse wirklich gerne Chilis»

Er hätte mit seiner Verlobten gerne geredet, um alles klarzustellen. «Aber das wurde mir nicht erlaubt. Stattdessen darf Cathy dank Einschaltquoten ihren Lover treffen und das 30 Minuten. Das fand ich unfair und das hat mich genervt», meint er.

Für Einschaltquoten sorgte er dafür mit seinem kulinarischen Dirty Talk mit Jessica: «Ich habe unseren Chili-Talk auch gerade gesehen und dachte mir ‹Oh mein Gott, was erzähle ich da›. Was aber die Zuschauer nicht wissen, ist, dass ich viermal in der Nacht geweckt wurde, um mit Jessica über Essen zu sprechen.» Tatsächlich habe er in dem einen Moment wirklich über Vitamine nachgedacht. Und er «esse in der Tat viele Chilis, da diese gesund halten und das Immunsystem stärken. Ich glaube, Jessica und ich haben im Tiefschlaf aneinander vorbeigeredet. Und noch eins: Es war stockdunkel, ich habe ihr Gesicht nicht gesehen.»

«Bei Edona habe ich beim Duschen nicht hingeschaut»

Dafür hat er sie ausgiebig beim Duschen beobachtet. Doch auch hierfür hat Stäbler eine interessante Erklärung: «Bei Edona habe ich beim Duschen nicht hingeschaut. Ich wollte dieses Bild nicht im Kopf haben. Darum brauchte ich Ablenkung und habe mal Jessica beim Duschen zugeschaut – aus reinem Selbstschutz.» (kyn)