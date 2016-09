Monika Fasnacht moderiert die 800. Ausgabe vom «Samschtig-Jass» :  «Ich werde kaum am Bildschirm in Pension gehen»

BLICK: Ende September feiert der «Samschtig-Jass» die 800. Ausgabe. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie die Karten so lange in den Händen halten werden?

Monika Fasnacht: Überhaupt nicht! Beim Fernsehen denkt man ja nie so weit voraus. Jetzt bin ich schon ein bisschen stolz darauf, dass ich als Frau das Bild der jassenden Schweiz massgeblich geprägt habe.

Wieso sagen Sie «als Frau»?

Als ich Anfang der 90er-Jahre meine TV-Karriere als Sportmoderatorin begonnen habe, wurde ich ziemlich schräg angeguckt. «Was will denn die uns erzählen?», haben viele gedacht. Oder: «Die macht das keine zehn Sendungen lang, dann ist sie wieder weg.» Beim Jassen war es genauso. Aber das interessierte mich nicht. Ich ging unerschrocken meinen Weg.

Haben es Frauen schwerer beim Fernsehen?

Man traute uns das Fernsehmachen lange Zeit weniger zu als den Männern. Früher gab es nur Heidi Abel – eine absolute Ausnahmeerscheinung. Fast alle anderen Gesichter am TV gehörten Männern. Inzwischen haben sich die Frauen zum Glück auch in anderen Berufen vom Haus-und-Herd-Image emanzipieren können.

Als vor fünf Jahren Roman Kilchsperger von Ihnen die Sendung «Donnschtig-Jass» übernahm, hatten Sie genug vom TV.

Genug ist das falsche Wort. Ich war überrascht, wie schnell es gehen kann. Darum entschloss ich mich damals, eine Hundetrainer-Ausbildung zu machen. Ich wollte gewappnet sein, sollte ich ohne TV-Job dastehen.

Heute sind Sie gewappnet?

Teilweise, mein Hauptstandbein ist ja noch immer das SRF. Dennoch hat sich diese Neuorientierung im Nachhinein als Glücksfall erwiesen. Ich hatte fast ein bisschen vergessen, dass ich zwischendurch auch mal gerne etwas anderes mache. Ich trete nicht gern auf der Stelle.

Anfang Jahr bekommen Sie sogar noch eine neue Tiershow. Glücklich?

Oh ja, das ist eine super Sache! Ich und mein Hund Filou erzählen die berührendsten Tiergeschichten der Schweiz. Wir sind übrigens noch auf der Suche nach Geschichten, man kann sich gerne bei uns melden (lacht).

Wird Filou nun die neue Jabba?

Das glaube ich nicht. Jabba hatte eine andere Funktion. Sie ging mit Nik Hartmann auf Wanderschaft. Filou wird mit mir zusammen Menschen und Tiere besuchen, er wird aktiver in die Geschichten eingebunden. Mir ist wichtig, dass er dabei ist. Filou ist mein Lotto-Sechser!

Woher haben Sie Filou eigentlich?

Aus einem Tierheim. Er war noch ganz jung, als ich ihn vor acht Jahren zum ersten Mal sah. Er hatte eine so positive Ausstrahlung, dass ich mich sofort verliebte.

Woher kommt Ihre Liebe für Hunde?

Meine Grosseltern hatten schon Hunde, ebenso meine Eltern. Ich erinnere mich, wie ich als zwölfjähriges Mädchen mit dem Schäferhund der Nachbarn spazieren ging. Ich weiss genau, wie ich mit ihnen umgehen muss. Hunde lieben mich heiss, auch wenn ich streng mit ihnen bin.

Monika, die Hundeflüsterin?

Nein, das ist mir zu esoterisch. Ich habe ein super Gespür für Hunde, aber ich bin keine Flüsterin, ich funktioniere viel direkter.

Wie kommunizieren Sie mit den Tieren?

Ich bin keine Diktatorin, aber ich setze klare Grenzen. Lerne ich einen Hund kennen, ignoriere ich ihn. Springt er an mir hoch, stosse ich ihn weg. Ich gehe nie frontal auf ihn zu. Das Tier muss erkennen, dass ich der Chef bin. Ich bin der Leader.

Tönt extrem.

Ist es aber nicht. Das Hauptproblem im Umgang mit Hunden ist oft, dass die Besitzer sie verhätscheln und vermenschlichen. Das nutzen die Tiere irgendwann aus. Der Besitzer ist überfordert. Und ich werde gerufen. Man muss Hunden von Anfang an den Tarif durchgeben – ohne Geschrei und Gewalt.

Haben Sie nie Angst?

Nein. Mir ist auch noch nie etwas passiert. Dabei hatte ich mit extremen Fällen zu tun. Durch meine Ausbildung habe ich gelernt, noch ruhiger zu werden. Bei mir muss niemand den Löli machen. Stress bringt bei der Arbeit mit Tieren nichts. Und auch sonst überhaupt nichts.

Was gefällt Ihnen an Hunden besser als bei Menschen?

Sie sind treue Lebewesen. Sie kennen keinen Neid, sind nicht so berechnend und gierig wie der Mensch, der immer mehr haben will – mehr Geld, mehr Macht, mehr alles! Hunde sind genügsam. Das sind Eigenschaften, die ich bewundere.

Wie genügsam sind Sie?

Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ich bin gerne in meiner Wohnung in Arosa, ich gehe wandern mit meinem Partner und Filou, oder wir sitzen auf der Terrasse einer Beiz und geniessen das schöne Wetter in den Alpen. Ich bin ein Lichtmensch. Scheint die Sonne, bin ich zu­frieden. Aber das hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun. Früher war ich immer auf 180. Heute nehme ich alles ein wenig gemächlicher. Ich muss nicht mehr jedem Seich hinterherrennen.

Was machen Sie in zehn Jahren?

Mal schauen, wie weit mich meine Füsse tragen. Ich werde aber kaum am Bildschirm in Pension gehen. Die Quote interessiert mich nicht mehr so wie früher. Ich setze mich nicht mehr unter Druck. Ich will einfach nur gute Arbeit liefern. Wer weiss, vielleicht führe ich in zehn Jahren eine Skihütte. Das würde mir gefallen.

Haben Sie nie bereut, keine Kinder zu haben?

Ach, das hat sich halt nicht ergeben. Meine Schwester hat drei Kinder. Wenn sie sich nicht benehmen, schicke sie die Kinder zu mir in die Ferien, sagte sie immer (lacht). Ernsthaft: Ich habe ein abwechslungsreiches Leben, auch ohne Kinder. Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass man im Leben nicht immer alles haben kann.