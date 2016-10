SRF-Webserie «Andrea's Future Food Lab»: Mehlwürmer zum Frühstück

Diese Sendung kann einem so richtig den Appetit verderben: In der heute startenden SRF-Webserie «Andrea’s Future Food Lab» kocht, mixt und garniert die studierte Berner Designerin Andrea Staudacher (27) Heugümper, Mehlwürmer und Ameisen. An der Seite der Zürcher Starköchin Meta Hiltebrand (33) tischt sie ihren armen Gästen einen proteinreichen Dreigänger auf: Algensalat mit Honig-Vinaigrette und Heugümpern, dazu Chips mit Ameisen und Randen-Panna Cotta mit Mehlwürmern. En Guete!

Warum tut sich die zierliche Blondine bloss solch einen Graus an? «Als Kind hatte ich Schiss vor Insekten, es gruste mich», gesteht Staudacher. «Als ich anfing zu zeichnen, fingen sie an, mich zu faszinieren, weil sie so symmetrisch sind.» Das Krabbelgetier soll gesund sein, reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen. Und ist ganz im Sinne der Natur. Denn im Jahr 2050 müssen sich rund zehn Milliarden Menschen ernähren können.

«Fleischindustrie ist nichts Böses»

Sie wolle nicht moralisieren, sagt Staudacher. «Die Fleischindustrie ist nichts Böses. Aber Insekten haben einen zehn mal kleineren ökologischen Fussabdruck als die übliche Viehhaltung.» Die passionierte Köchin geht darum mit gutem Beispiel voran. Die zierliche Blondine füttert ihre vier Monate alte Tochter mit Heugümper-Bananen-Brei und mixt sich als Snack zwischendurch einen reichhaltigen Insekten-Smoothie.

Dieser sei im Nu fertig. «Dann brauche ich auch kein Mittagessen mehr», sagt sie. Dass viele ihrer Mitmenschen beim Anblick der braunen Suppe Brechreiz verspüren, kann sie verstehen. Daran müsse man halt arbeiten. «Ekel ist angelernt. Den besitzen wir von Natur aus nicht.»

In der einwöchigen SRF-Webserie können auch prominente Gäste Probe kosten. Darunter Ex-Joiz-Moderatorin Gülsha Adilji, Snowboard-Star Tanja Frieden (40), Model Tamy Glauser (31) und Muckifrau Cindy Landolt (31). (meg)