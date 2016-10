«Höhle der Löwen»: Thurgauer Politiker erfindet Glacé-Wall-E

Es geht Schlag auf Schlag! In der Schweiz leben viele schlaue Tüftler, und erneut traut sich einer von ihnen vor die Investoren der VOX-TV-Sendung «Die Höhle der Löwen».

Matthias Gehring (38), der Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus TG, will die «Löwen» mit seinem niedlichen, tanzenden Glace-Roboter Marvel Boy für sich gewinnen. «Marvel Boy ist ein 6-Achsen-Roboterarm, der Glace zapfen kann», erklärt Gehring gegenüber BLICK stolz. Man könne per Touchscreen bestimmen, welche Softeis-Geschmacksrichtung man gerne hätte, und sogar sogar verschiedene Toppings hinzufügen lassen – Marvel Boy kümmert sich dann um den Rest.

«Marvel Boy ist einzigartig»

Die Idee für seinen «Wall-E» kam ihm am anderen Ende der Welt. An einer Food-Messe in Peking entdeckte Gehring einen ähnlichen Roboter, der kein Glace zapfte, sondern Hotdogs zusammenstellte. Der studierte Wirtschaftsinformatiker war sich sicher: In seiner Schweizer Heimat wären Kinder und Erwachsende von so einem lustigen Roboter ebenso begeistert wie er – und er entwickelte seinen Prototypen. «Marvel Boy ist einzigartig», sagt er stolz. 150’000 Franken kostet die tanzende Glace-Zapfmaschine.

Bisher betreibt eine Catering-Firma den herzigen Marvel Boy, dessen Name übrigens für «Wunderkind» steht. Der Glace-Roboter sei das Highlight bei verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen.

Von den Investoren erhofft sich Gehring einen Geldbetrag von 250’000 Euro. Damit möchte er eine verbesserte Version seines Prototyps entwickeln. «Ich brauche etwas zu tun über den Winter», erklärt er lachend. Im Gegenzug bietet der Schweizer den Löwen 30 Prozent seiner Firma. Die Ausstrahlung heute Abend kann sich der Gemeindepräsident jedoch selbst nicht live ansehen. «Ich muss an eine Sitzung», bedauert er. Doch danach wolle er sich die Sendung so rasch wie möglich auf einem Online-Stream anschauen.

Ob die «Löwen» sich für den herzigen Glace-Roboter erwärmen können, sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf VOX. Weitere Infos zu Marvel Boy unter: http://www.marvelboy.ch/