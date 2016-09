Mario Basler findet «Promi Big Brother»-Edona ist eine Prostituierte :  «Die würd ich im Strassengraben liegen lassen!»

Kaum drei Tage sind die Kandidaten im «Promi Big Brother»-Haus und schon sind sämtliche Hemmungen gefallen. Ex-«Bachelor»-Kandidatin Jessica Paszka (26) versucht sich etwas Aufmerksamkeit zu sichern und erfreut die Zuschauer mit einem laaangen Schaumbad. Neben Edona James (27) gewinnt sie so aber keinen Blumenstrauss. Die hat bereits bei «Adam sucht Eva» herum geblüttelt und am Wochenende ihre Vagina zur Schau gestellt.

Mario Basler bezeichnet Edona James als Prostituierte

Einer ist von der Peep-Show allerdings gar nicht begeistert. Ex-Fussballer Mario Basler (47) mutiert vor laufenden Kameras zur Läster-Schwester. Während er im Luxus-Bereich wohnt und James in der «Kanalisation» haust, motzt er: «Die kann bei mir im Strassengraben liegen, da würd' ich vorbeifahren.» Autsch!

Er kenne sie nicht und wolle sie auch nicht kennenlernen – und bezeichnet sie prompt als Prostituierte: «Es gibt das Gewerbe. Manche Männer sind froh, dass es dieses Gewerbe gibt. (…) Da sollen sie reingehen und ihr Geld bezahlen. Aber bitte, als Frau, halt den Mund.» Und er stänkert weiter: «Kassiere dein Geld, das ist dein Lebensunterhalt, aber halte deinen Mund. Geld damit zu machen, Ehen zu riskieren, Familien aufs Spiel zu setzen – das ist billig, ganz billig.»

Bei der Live-Challenge durfte Basler seine Wut dann rauslassen und dabei wurde Edona nicht nur zur Zielscheibe seiner Worte. Mit Schaumstoff-Schlägern sollten sie um sich schlagen, der Ex-Kicker haute gleich mehrmals zu. Das tut zwar nicht weh, Edona schrie trotzdem, dass sie blute.

«Du machst dich doch selbst damit kaputt!»

Echte Tränen flossen bei Cathy Lugner (26). Wieder wegen Mario Basler. Dem passt die Ehe zu ihrem Mann Richard «Mörtel» Lugner (83) nicht. «Viele denken doch, was will die Junge mit so einem alten Mann? Warum ist die mit dem zusammen, da geht es doch nur ums Geld», meint er und bemitleidet Cathy. Ihr Mann bediene «gewisse Klischees» und sorge dafür, dass sie Probleme kriege. «Du machst dich doch selbst damit kaputt! Man merkt, dass es dir nicht gut geht dabei», glaubt er. Offenbar trifft er ins Schwarze: «Es wäre ja einfach, wenn er nur mal auf den Tisch hauen und sagen würde, entweder ihr spurt und seid mal respektvoll zu meiner Frau oder ich drehe den Hahn zu», schluchzt Lugner.

Ihr Mann hat übrigens aus den Medien von ihrer «Big Brother»-Teilnahme erfahren. «Ich habe später ein Gespräch mit ihr darüber geführt und sie wird sich ehekonform verhalten, das hat sie mir versprochen», sagt er zu «news.at». Daran hat sich offensichtlich auch Cathy erinnert und findet für ihren Mann auch liebevolle Worte. Er sei ein Gentleman und sie hätten viele Gemeinsamkeiten. Das habe nichts mit Vaterkomplexen zu tun. «Es hört sich doof an, aber irgendwann siehst du die Falten nicht mehr», meint sie.

Ben Tewaag liegt lieber bei den Ratten

Ein Kandidat bleibt währenddessen überraschend ruhig: Ben Tewaag (40) galt bisher als Krawallmacher. Von seinen Mitbewohnern habe er vorher niemanden gekannt, sagt er. «Die reden unglaublich viel, mir ist das zu viel Smalltalk.» Darum habe er extra einen Schlafplatz weiter weg gewählt. In der «Kanalisation» legt er sich mit seiner Matratze lieber neben den Rattenkäfig, als zu den anderen Kandidaten. Im Container könne jeder sehen, wie er wirklich ticke, sagte er vorab. Mal sehen, wie lange es dauert, bis er explodiert. (kyn)